"Душой с вами": Пугачева написала Могилевской после обстрела в Кривом Роге

После обстрела в Кривом Роге пострадали 43 человека, 5 погибли

Российская певица Алла Пугачева, которая после полномасштабного вторжения России в Украину выехала с семьей в Израиль, отреагировала на видео украинской певицы Наталии Могилевской, находившейся в эпицентре ужасных событий в Кривом Роге. В этот день оккупанты мощно обстреляли город.

Могилевская должна была выступать в городе, однако из-за беды отменила концерт и отправилась в дом, куда попала ракета, чтобы помочь пострадавшим. Наталья на странице в Instagram обнародовала видео с места событий, вскоре на него в комментариях отреагировала Алла Пугачева.

Пугачева написала Могилевской

Под публикацией собралось море комментариев со словами соболезнования всем, кто пострадал в результате очередной российской агрессии. Примадонна также выразила моральную поддержку. Алла Борисовна обратилась к своей украинской коллеге: "Ой, Наталья! Душой с вами. Ужас!".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что количество жертв в Кривом Роге из-за ракетного удара по многоэтажке возросло. В больнице скончалась 47-летняя женщина.