Втомлена, але красива: Ольга Сумська показалась після нічної атаки на Київ (фото)

Як і всі кияни, 57-річна Народна артистка пережила неспокійну ніч

Відома українська актриса театру, кіно і телебачення Ольга Сумська, як і більшість киян, дуже важко пережила цю ніч. Ближче до ранку росіяни вкотре здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Зараз 57-річна артистка виклала свіже фото, на якому вона має дуже втомлений вигляд.

Опублікувала світлину Сумська у сторіс Інстаграму. На знімку актриса сидить у машині та сумними очима дивиться в об'єктив камери на телефоні. Все ж краса зірки "Роксолани" не в'яне з роками, і навіть у трагічні для рідної країни часи.

Зірка українського шоубізнесу у своєму блозі кожного дня розповідає про звірства російських окупантів, публікує збори для української армії, а також на допомогу постраждалим від війни українцям і тваринам.

Цього четверга Ольга Сумська постила у соцмережі відео наслідків масованої ракетної атаки на українську столицю, а також киян, які втратили свої домівки через агресію армії РФ.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки на Київ сьогодні постраждали 13 людей, 4 з них – госпіталізовані, 9 – отримали допомогу на місці. Російськими ракетами у столиці пошкоджено 6 навчальних закладів. Під час удару на станціях столичної підземки ховалися майже 25 тисяч людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час ракетного удару 21 березня деякі укриття у Києві були закриті. Люди просто не змогли потрапити до укриття, щоб врятувати свої життя.