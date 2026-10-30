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Такі вже не продають: який годинник носить голова ГУР Олег Іващенко

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Це може бути Garmin fenix
Це може бути Garmin fenix. Фото Колаж "Телеграфу"

Аксесуар керівника ГУР належить до попередніх поколінь популярної лінійки

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Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко носить спортивний годинник Garmin із масивним круглим корпусом і темним ремінцем. Він підходить для тренувань, орієнтування на місцевості та відстеження фізичної активності.

Як розповіли "Телеграфу" в одному з профільних онлайн-магазинів, на зап’ясті посадовця може бути модель Garmin fenix 5 або його попередник – fenix 3. Обидві моделі належать до старих поколінь лінійки й уже зняті виробником із продажу.

Олег Іващенко у військовій формі з годинником на лівому зап’ясті розмовляє з людьми, поруч жінка з букетом
Олег Іващенко носить спортивний Garmin із круглим корпусом і темним ремінцем

Які характеристики має Garmin fenix 5

Garmin fenix 5 – мультиспортивний GPS-годинник, який представили у 2017 році. Діаметр його корпусу – 47 мм, товщина – 15,5 мм. Кольоровий дисплей має діаметр 30,5 мм і роздільну здатність 240 × 240 пікселів. Із силіконовим ремінцем годинник важить 85 г.

Чоловік із годинником на зап’ясті, поруч жінка та чорний годинник Garmin на білому тлі
Годинник Garmin fenix 5

Годинник підтримує GPS і супутникову систему, має оптичний датчик пульсу на зап’ясті, електронний компас, барометричний висотомір і гіроскоп. Модель рахує кроки, відстежує сон і тренування, оцінює максимальне споживання кисню (VO₂ max), статус і навантаження під час занять спортом, а також допомагає контролювати відновлення після них. На екран надходять сповіщення зі смартфона. За даними виробника, батарея Фенікс 5 працює до двох тижнів у режимі смартгодинника та до 24 годин із GPS.

Чим Garmin fenix 3 відрізняється від наступника

Garmin fenix 3 створили для спорту й активного відпочинку. Його корпус більший – 51 × 51 × 16 мм. Діаметр дисплея становить близько 30 мм, тож за розміром екрана моделі близькі. У fenix 3 роздільна здатність нижча – 218 × 218 пікселів.

Garmin Fenix 3
Garmin Fenix 3

Виробник заявляв для fenix 3 до 20 годин роботи з GPS і до шести тижнів у режимі звичайного годинника. Попередник також підтримує GPS і GLONASS, має компас і висотомір, відстежує спортивну активність та допомагає орієнтуватися на місцевості. Новіші функції аналізу тренувань в цій моделі не доступні.

Як повідомляв "Телеграф", головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий носить цифровий годинник Casio A168WA-1, який коштує близько 40 євро. Цей годинник з'явився у 1995 році.

Теги:
#Годинник #Олег Іващенко