Укр

Уставшая, но красивая: Ольга Сумская показалась после ночной атаки на Киев (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Ольга Сумская показала печальные глаза после пережитой ночи 21 марта Новость обновлена 21 марта 2024, 15:23
Ольга Сумская показала печальные глаза после пережитой ночи 21 марта. Фото instagram.com/olgasumska

Как и все киевляне, 57-летняя Народная артистка пережила неспокойную ночь

Известная украинская актриса театра, кино и телевидения Ольга Сумская, как и большинство киевлян, очень тяжело пережила эту ночь. Ближе к утру россияне в очередной раз совершили массированную ракетную атаку на Киев. Сейчас 57-летняя артистка выложила свежее фото, на котором она выглядит очень уставшей.

Опубликовала фотографию Сумская в сторис Инстаграма. На снимке актриса сидит в машине и грустными глазами смотрит в объектив камеры на телефоне. Все же красота звезды "Роксоланы" не увядает с годами, и даже в трагические для родной страны времена.

Звезда украинского шоу-бизнеса в своем блоге каждый день рассказывает о зверствах российских оккупантов, публикует сборы для украинской армии, а также в помощь пострадавшим от войны украинцам и животным.

ольга сумская

В этот четверг Ольга Сумская постила в соцсети видео последствий массированной ракетной атаки на украинскую столицу, а также киевлян, потерявших свои дома из-за агрессии армии РФ.

воронка от ракеты
киевлянка

Напомним, что в результате ракетной атаки на Киев сегодня пострадали 13 человек, 4 из них – госпитализированы, 9 – получили помощь на месте. Российскими ракетами в столице повреждены 6 учебных заведений. Во время удара на станциях столичной подземки скрывались около 25 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время ракетного удара 21 марта некоторые укрытия в Киеве были закрыты. Люди просто не смогли попасть к укрытию, чтобы спасти свои жизни.

Теги:
#Киев #Ракетная атака #Ольга Сумская