Росіянин, який підтримав путініста? В мережі "знайшли" нареченого Аліни Гросу (фото)

Актор Роман Полянський "засвітився" в Росії, та й ще на заході відомого прихильника Путіна

Українська співачка Аліна Гросу підтримує українців у війні з російськими окупантами. Нещодавно 28-річна зірка повідомила, що вийшла заміж, проте особистість свого нареченого Гросу поки що не розсекречує. Втім, в мережі фоловери артистки вже "розгадали", хто міг завоювати серце відомої українки. Це росіянин, з яким Аліна Гросу була у стосунках раніше.

У коментарях під весільним відео Гросу підписники пишуть, що на кадрах впізнається силует саме 40-річного росіянина Романа Полянського, з додатковими деталями, такими як борода, сивина, форма вух, обручка на руці, така ж, як в актора.

"Алінка і Роман", "Це Роман, розпізнавальні знаки є", "Ну дуууже схожий на Полянського, навіть сивина як в нього", "Та й фігура та профіль його)) Як обличчя не приховуй, і так він любить носити зі срібла кільця) його руки", — пишуть шанувальники виконавиці.

Однак Гросу поки що мовчить, але 22 березня дівчина написала у соцмережі: "Останнім часом мені багато пишуть про одну людину… Він і справді є радістю в моєму житті…". Саме такою відповіддю заінтригувала виконавиця у сторіс Інстаграму на чутки про весілля з російським актором Романом Полянським, і виклала нові кадри з коханим, закривши його обличчя білим сердечком. Підписники бажають щастя молодятам, але варто нагадати, що з Романом Полянським не все так однозначно.

Розставання Гросу з Полянським і його поїздка в Росію

Пара офіційно підтвердила про свій роман у 2021 році, з'явившись у Києві на світському заході. Під час повномасштабної війни, Полянський утримувався від висловлення своєї позиції щодо дій диктатора Путіна, у той час, як Гросу активно долучалася до волонтерської діяльності та припинила публікацію спільних фотографій з росіянином.

Одне з останніх спільних фото Аліни Гросу з Романом Полянським

На початку листопада 2022 року Роман Полянський несподівано з'явився на прем'єрі фільму в Росії. Разом зі своєю донькою від попереднього шлюбу актор позував на червоній доріжці у Москві на прем'єрі фільму режисера-путініста Валерія Фокіна, який підтримав війну РФ проти України. Після цього, у лютому 2023 року, Гросу відверто заявила, що вони більше не у стосунках.

Роман Полянський з донькою Марфою. Фото із сайту news.ru

Нагадаємо, що Аліна Гросу вже довгий час перебуває в Америці. У Лос-Анджелесі зірка, яка на свій молодий вік уже встигла випустити чимало пісень та музичних кліпів, навчається в акторській школі. У грудні 2023 року артистка ненадовго повернулася в Україну до сім’ї.