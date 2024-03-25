Кім Кардаш’ян розійшлася з бойфрендом, молодшим за неї на 12 років - ЗМІ

Кім Кардаш'ян виховує чотирьох спільних дітей з ексчоловіком Каньє Вестом

Американська акторка, модель і дизайнерка Кім Кардаш’ян розійшлася з бойфрендом Оделлом Бекхемом-молодшим після роману, що тривав рік. Востаннє вони з’являлися разом на публіці два тижні тому.

10 березня 43-річна модель і 31-річний футболіст 10 березня відвідали разом афтепаті премії "Оскар" у Лос-Анджелесі. Про їхнє розлучення повідомило видання Dailymail.

Ходили навіть чутки, що Кім замислилася про народження п’ятої дитини, батьком якої мав стати Оделл, про що писав журнал Life and Style. Однак тепер повідомляють, що Кім та Оделл більше "не бачать один одного". Припущення з’явилися після того, як мама зірки Кріс Дженнер повідомила, що Кім не планує "поки що" виходити заміж.

Що відомо про роман Кім Кардаш’ян та Оделла Бекхема

Чутки про їхні стосунки з’явилися в лютому 2022 року. Однак заговорили про них у вересні 2023. Вперше їх помітили разом у лютому 2024. На початку минулого місяця пару бачили в готелі у Лас-Вегасі. Припущення про те, що вони пара, з’явилися після їхньої появи на публіці на вечірці Джей-Зі та Бейонсе після вручення премії "Оскар".

Оделл Бекхем на афтепаті "Оскара" Фото: Getty Images

Кім Кардаш'ян на афтепаті "Оскара". Фото: Getty Images

Також відомо, що Кім з’явилася на святкування Дня народження футболіста у 2023 році. Оделл, до речі, був одружений з Лорен Вуд та вони виховують сина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній чоловік Кім Кардаш’ян Каньє Вест призначив головним дизайнером свого бренду Yeezy прихильника "радянської естетики" Гошу Рубчинського. Репер також неодноразово зізнавався у коханні Гітлеру та Путіну.