Ким Кардашьян воспитывает четырех общих детей с эксчеловиком Канье Вестом

Американская актриса, модель и дизайнер Ким Кардашьян разошлась с бойфрендом Оделлом Бекхэмом-младшим после года романа, что продлился год. В последний раз они появлялись вместе на публике две недели назад.

10 марта 43-летняя модель и 31-летний футболист 10 марта посетили вместе афтепати премии "Оскар" в Лос-Анджелесе. Об их разводе сообщило издание Dailymail.

Ходили даже слухи, что Ким задумалась о рождении пятого ребенка, отцом которого должен был стать Оделл, о чем писал журнал Life and Style. Однако теперь сообщают, что Ким и Оделл больше "не видят друг друга". Предположения появились после того, как мама звезды Крис Дженнер сообщила, что Ким не планирует "пока" выходить замуж.

Что известно о романе Ким Кардашьян и Оделла Бекхэма

Слухи об их отношениях появились в феврале 2022 года. Однако заговорили о них в сентябре 2023 года. Впервые их заметили вместе в феврале 2024 года. В начале прошлого месяца пару видели в гостинице в Лас-Вегасе. Предположения о том, что они пара, появились после появления на публике на вечеринке Джей-Зи и Бейонсе после вручения премии "Оскар".

Оделл Бекхэм на афтепате "Оскара" Фото: Getty Images

Ким Кардашьян на афтепате "Оскара". Фото: Getty Images

Также известно, что Ким появилась на празднование Дня рождения футболиста в 2023 году. Оделл, кстати, был женат на Лорен Вуд и они воспитывают сына.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший муж Ким Кардашьян Канье Вест назначил главным дизайнером своего бренда Yeezy поклонника "советской эстетики" Гошу Рубчинского. Рэпер также неоднократно признавался в любви Гитлеру и Путину.