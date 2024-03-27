Рус

Куди зник Вадим Олійник, який здобув популярність на "Фабриці зірок" (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Співак Вадим Олійник Новина оновлена 27 березня 2024, 09:53
Співак Вадим Олійник. Фото instagram.com/oleynikvadim

Після розпаду дуету "ДіО.фільми" Вадим розпочав сольний проект Oleynik

Український співак Вадим Олійник став відомий у 2008 році завдяки проекту "Фабрика зірок", де він здобув перемогу разом із Володимиром Дантесом, який наразі активно займається волонтерською діяльністю. Згодом дует випустив кілька хітів, а через деякий час гурт різко припинив своє існування.

Нині Дантес часто тішить своїх фанатів новими творчими експериментами, а ось про Олійника інформації обмаль. "Телеграф" пригадав, що після телепроекту артисти створили музичний дует "Дантес & Олійник", який згодом перейменували на "ДіО.фільми".

Продюсерами музикантів були Борис Бронштейн та Наталія Могилевська. Колектив записав кілька популярних пісень, серед яких "Девочка Оля". У 2010 році виконавці представили дебютний альбом "Мне уже 20", який містить однойменну пісню. У 2015-му гурт припинив своє існування.

Пісня "Мне уже 20"

Вадим Олійник після розпаду дуету "ДіО.фільми" розпочав сольний проект Oleynik. У 2016 році співак презентував дебютний кліп на пісню "Остановись". Того ж року артиста було номіновано на премію M1 Music Awards у номінації "Прорив року".

Окрім музики Олійник має інші захоплення, зокрема моду та спорт. З 2011 року співак є учасником ФК "Маестро", а також допомагає тренеру в іспанській академії футболу.

Вадим Олійник
Спортсмен Вадим Олійник

У 2015 році артист став обличчям українського бренду одягу PODOLYAN. А згодом співак таємно одружився з менеджеркою цього бренду Анною Браженко. У 2020 році пара розлучилася.

З початку великої війни Вадим Олійник займається волонтерством. "Війна особисто для мене почалася не 24 лютого 2022 року, а ще 2014 року. Я 2015-го не поїхав на "Нову хвилю", бо вона проходила вже в Сочі. Я пройшов кастинг і збирався вже їхати, але коли я дізнався, що "Нова хвиля" буде не в Юрмалі, а у Сочі — я відмовився", — розповідав співак.

Раніше "Телеграф" писав, куди зникла зірка 2000-х Каті Chilly. Повернення співачки стало приводом для обговорень, адже самобутня артистка дуже помінялася.

Теги:
#Творчість #Артист #Дантес #Вадим Олійник