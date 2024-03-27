Куди зник Вадим Олійник, який здобув популярність на "Фабриці зірок" (фото)

Після розпаду дуету "ДіО.фільми" Вадим розпочав сольний проект Oleynik

Український співак Вадим Олійник став відомий у 2008 році завдяки проекту "Фабрика зірок", де він здобув перемогу разом із Володимиром Дантесом, який наразі активно займається волонтерською діяльністю. Згодом дует випустив кілька хітів, а через деякий час гурт різко припинив своє існування.

Нині Дантес часто тішить своїх фанатів новими творчими експериментами, а ось про Олійника інформації обмаль. "Телеграф" пригадав, що після телепроекту артисти створили музичний дует "Дантес & Олійник", який згодом перейменували на "ДіО.фільми".

Продюсерами музикантів були Борис Бронштейн та Наталія Могилевська. Колектив записав кілька популярних пісень, серед яких "Девочка Оля". У 2010 році виконавці представили дебютний альбом "Мне уже 20", який містить однойменну пісню. У 2015-му гурт припинив своє існування.

Пісня "Мне уже 20"

Вадим Олійник після розпаду дуету "ДіО.фільми" розпочав сольний проект Oleynik. У 2016 році співак презентував дебютний кліп на пісню "Остановись". Того ж року артиста було номіновано на премію M1 Music Awards у номінації "Прорив року".

Окрім музики Олійник має інші захоплення, зокрема моду та спорт. З 2011 року співак є учасником ФК "Маестро", а також допомагає тренеру в іспанській академії футболу.

Спортсмен Вадим Олійник

У 2015 році артист став обличчям українського бренду одягу PODOLYAN. А згодом співак таємно одружився з менеджеркою цього бренду Анною Браженко. У 2020 році пара розлучилася.

З початку великої війни Вадим Олійник займається волонтерством. "Війна особисто для мене почалася не 24 лютого 2022 року, а ще 2014 року. Я 2015-го не поїхав на "Нову хвилю", бо вона проходила вже в Сочі. Я пройшов кастинг і збирався вже їхати, але коли я дізнався, що "Нова хвиля" буде не в Юрмалі, а у Сочі — я відмовився", — розповідав співак.

Раніше "Телеграф" писав, куди зникла зірка 2000-х Каті Chilly. Повернення співачки стало приводом для обговорень, адже самобутня артистка дуже помінялася.