Куди зникла Катя Chilly з української сцени: де перебуває та чим займається зірка 2000-х (фото)

Повернення Каті Chilly стало приводом для обговорень, адже самобутня артистка дуже помінялася

Українська співачка Катя Chilly гучно про себе заявила 1996 року на фестивалі "Червона рута", де вона виборола перше місце серед попвиконавців. Після цього відбувся справжній зліт, концерт за концертом в Україні та за її межами, згодом вона була справжньою зіркою 2000-х поруч з гуртом "Алібі", Гайтаною, Марією Яремчук та іншими.

У 2001 році виконавиця виступила з концертною програмою в Лондоні, де дала більше 40 концертів. Виступ Каті у прямому ефірі транслювала компанія BBC.

Катя Chilly на фестивалі "Червона рута"

В 2003 році Катя Chilly записала спільну пісню з лідером гурту "Тартак" Сашком Положинським під назвою "Понад хмарами", яка стала хітом.

Надалі співачка продовжувала записувати нові пісні, випускати альбоми та виступати на музичних фестивалях. Проте популярність співачки поступово згасає, і після 2009 року вона зникає.

Хіт "Понад хмарами"

У 2013 році у шлюбі з музикантом Олексієм Боголюбовим у співачки народився син Святозар, але сім’я розпалася.

У 2017 році Катя Chilly неочікувано взяла участь у сьомому сезоні "Голосу країни", де виконала пісню "Світлиця", яка вразила усіх суддів. Проте після тріумфального повернення стати переможницею шоу Катерині не вдалося.

Унікальна Катя Chilly

Повернення Каті Chilly стало приводом для обговорень, адже самобутня артистка дуже помінялася. Вона почала виступати босою. Співачка пояснила, чому так робить: "Дуже важливо, щоб було зручно. Коли я співаю, важливо бути сопілкою, а не упаковкою від сопілки… Важливо, щоб нічого не заважало. Навіть власна важливість".

У 2020 році Катя Chilly оприлюднила пісню "Піч", артистка неодноразово подавала заявку на участь у національному відборі, проте не потрапляла навіть у лонглист.

Пісня "Піч"

Катерина продовжувала тішити своїх шанувальників. У перші дні великої війни вона записувала багато відео, на яких співала народні пісні в українському традиційному вбранні босою.

Також співачка виступала на одній сцені з грузинською колегою Ніно Катамадзе. Нині вона часто виступає з благодійними концертами.

Раніше "Телеграф" писав, куди зникла зірка 2000-х Марія Яремчук. Зникнення зі сцени артистка пояснила психологічними проблемами, пов’язаними з фобіями публічних виступів.