Куда исчез Вадим Олейник, получивший популярность на "Фабрике звезд" (фото)

После распада дуэта "ДиО.фильмы" Вадим начал сольный проект Oleynik

Украинский певец Вадим Олейник стал известен в 2008 году благодаря проекту "Фабрика звезд", где он победил вместе с Владимиром Дантесом, который сейчас активно занимается волонтерской деятельностью. Вскоре дуэт выпустил несколько хитов, а спустя некоторое время группа резко прекратила свое существование.

Сейчас Дантес часто радует фанатов творческими экспериментами, а вот об Олейнике информации маловато. "Телеграф" вспомнил, что после телепроекта артисты создали музыкальный дуэт "Дантес & Олейник", который вскоре переименовали в "ДиО.фильмы".

Продюсерами музыкантов были Борис Бронштейн и Наталья Могилевская. Коллектив записал ряд популярных песен, среди которых "Девочка Оля". В 2010 году исполнители представили дебютный альбом "Мне уже 20", содержащий одноименную песню. В 2015-м группа прекратила выступать.

Песня "Мне уже 20"

Вадим Олейник после распада дуэта "ДиО.фильмы" придумал сольный проект Oleynik. В 2016 году певец выпустил дебютный клип на песню "Остановись". В том же году артист был номинирован на премию M1 Music Awards в номинации "Прорыв года".

Кроме музыки Олейник имеет другие увлечения, в частности, моду и спорт. С 2011 года певец является участником ФК "Маэстро", а также помогает тренеру в испанской академии футбола.

Спортсмен Вадим Олейник

В 2015 году певец стал лицом украинского бренда одежды PODOLYAN. А вскоре он тайно женился на менеджерке этого бренда Анне Браженко. В 2020 году семья распалась.

С начала войны Вадим Олейник занимается волонтерством. "Война лично для меня началась не 24 февраля 2022 года, а еще в 2014 году. Я в 2015-м не поехал на "Новую волну", потому что она проходила уже в Сочи. Я прошел кастинг и собирался уже ехать, но когда я узнал, что "Новая волна" будет не в Юрмале, а в Сочи — я отказался", — рассказывал певец.

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