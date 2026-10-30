Чому Росія регулярно атакує Кременчук. Які об’єкти не дають спокою ворогу

Ворог вдарив у День жалоби за жертвами попереднього удару

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Кременчук Полтавської області регулярно атакує Росія. Вночі та зранку 30 жовтня РФ застосувала ракети: ворог атакував промислове підприємство у Кременчуцькому районі.

Кременчук другу добу поспіль під ворожими ударами

"Телеграф" розповідає, чому Росія націлилася на Кременчук. Напередодні, 29 жовтня, росіяни вдарили просто по житловому кварталу міста, троє людей загинули, ще 15 постраждали, троє з них — діти. Особливий цинізм нових ударів РФ по Кременчуку в тому, що 30 жовтня у місті оголошено день жалоби за загиблими внаслідок попереднього ворожого удару.

Будинок у Кременчуку, пошкоджений російським ударом 29 жовтня. Фото: ДСНС

Чому Росія атакує Кременчук

Один із ключових об’єктів Кременчука – нафтопереробний завод. До повномасштабного вторгнення це було найбільше нафтопереробне підприємство України з проєктною потужністю 18,6 мільйона тонн нафти на рік. Завод виробляв бензин, дизель, авіаційне паливо та мастила для транспорту, сільського господарства й промисловості.

Кременчуцький нафтопереробний завод. Фото: kherson.ua

Про значення заводу для паливного ринку свідчать довоєнні обсяги виробництва. У 2021 році підприємство випустило близько 879 тисяч тонн бензину – 38% українського ринку, а також 1,17 мільйона тонн дизельного пального – 14% ринку.

У квітні 2022 року російські війська суттєво пошкодили НПЗ, а 12 травня того ж року вдарили по ньому чотирма ракетами. Після цього атаки повторювалися. Удари зруйнували резервуари, трубопроводи, електропідстанцію та виробничі цехи. Станом на другу половину 2026 року технологічні процеси на підприємстві залишалися зупиненими.

Транспортні вузли та промисловість

У місті також розташовані Кременчуцький завод технічного вуглецю, вагонобудівний завод та інші промислові об’єкти. Росія прагне знищити ці підприємства.

Важливу роль відіграє й транспортна інфраструктура: залізничні вузли та мости через Дніпро. Вони забезпечують логістику української армії та цивільного населення, а переправи критично важливі для постачання війська.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 21 жовтня під російський удар потрапив Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Виникла пожежа на верхньому поверсі, повилітали вікна.