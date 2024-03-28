Анастасия Приходько впервые прокомментировала трагедию на своем концерте в Трускавце (видео)

Умер концертный директор Григорий Красницкий в конце выступления артистки

Известная украинская певица Анастасия Приходько впервые прокомментировала смерть своего концертного менеджера Григория Красницкого, которая произошла 25 марта во время концерта артистки в Трускавце.

Звезда записала короткое видеообращение к поклонникам и выложила его в Facebook. Приходько рассказала, что похороны мужчины прошли в среду, 27 марта.

По ее словам, Красницкий умер не в начале, а почти в самом конце концертной программы. "Мы не допели в конце. 3 песни, государственный гимн Украины, а потом выходили на бис. Ему внезапно стало плохо... На глазах у всех зрителей, действительно посреди зала ему стало плохо", — рассказала певица.

Приходько сообщила, что умер ее концертный менеджер из-за обширного инфаркта. Также она поблагодарила одного из лучших реаниматологов Киева, который был на месте.

"Он пытался сделать все от себя зависящее более 40 минут. Он качал сердце, когда мы ждали скорую, которая была только одна в городе, и то она находилась в Дрогобыче. Мы 40 минут ждали скорую… Но в карете скорой он умер" — заявила артистка, заверив, что ее тур будет продолжаться.

"Таких людей в шоу-бизнесе нет, и не знаю, будет ли. Он преданно работал, больше всего любил свою работу и он просто жил проектом "Анастасия Приходько", — поделилась исполнительница.

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