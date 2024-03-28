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Алла Пугачова різко відповіла росіянам щодо теракту в "Крокус Сіті Холлі"

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото — Алла Пугачова зі своєю дочкою Лізою Новина оновлена 28 березня 2024, 13:39
На фото — Алла Пугачова зі своєю дочкою Лізою. Фото instagram.com/maxgalkinru

Артистка, яка виступає проти війни в Україні, поставила хейтерів на місце

Відома російська співачка та актриса Алла Пугачова відреагувала на хейт агресивних росіян. 74-річна виконавиця торкнулася теми теракту, який стався в Росії 22 березня в московському ТРЦ Crocus City Hall, і останні дні ніяк не коментувала те, що сталося.

У четвер, 28 березня, Примадонна опублікувала пост, в якому заявила, що сумувати за загиблими потрібно не в соціальних мережах, а в душі. Ці різкі слова артистка звернула до російських підписників, які закидали останні пости Пугачової в Інстаграмі отруйними коментарями.

"Скорбота повинна бути в ДУШІ, а не в Instagram, АМІНЬ", — чітко відписала виконавиця, прикріпивши своє, трохи відфотошоплене зображення, до публікації.

Алла Пугачова

"Алла Борисівна ви для мене еталон жіночої мудрості та хоробрості", "Алла Борисівно, дякую за Вашу позицію. Довгих років життя і щастя Вам і сім’ї", "Мудрість — це коли ти все розумієш, але вже не засмучуєшся. Здоров’я вам і коханим. Нехай ваша мудрість ще багато років робить наше життя світлішим!", — саме так відписали шанувальники Примадонни, підкресливши мудрість артистки та бажаючи їй світлого майбутнього.

Теракт у "Крокус Сіті Холлі"

У ТЦ "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї 22 березня стався теракт зі стріляниною, в якому загинули близько 144 людей. Наразі за звинуваченням у теракті затримано громадян Таджикистану.

Нагадаємо, що відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Холлі" взяло на себе угруповання ІДІЛ. Попри це росіяни намагаються повісити теракт на Україну.

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#Теракти #Алла Пугачова #Крокус Сіті Хол