Алла Пугачова різко відповіла росіянам щодо теракту в "Крокус Сіті Холлі"

Артистка, яка виступає проти війни в Україні, поставила хейтерів на місце

Відома російська співачка та актриса Алла Пугачова відреагувала на хейт агресивних росіян. 74-річна виконавиця торкнулася теми теракту, який стався в Росії 22 березня в московському ТРЦ Crocus City Hall, і останні дні ніяк не коментувала те, що сталося.

У четвер, 28 березня, Примадонна опублікувала пост, в якому заявила, що сумувати за загиблими потрібно не в соціальних мережах, а в душі. Ці різкі слова артистка звернула до російських підписників, які закидали останні пости Пугачової в Інстаграмі отруйними коментарями.

"Скорбота повинна бути в ДУШІ, а не в Instagram, АМІНЬ", — чітко відписала виконавиця, прикріпивши своє, трохи відфотошоплене зображення, до публікації.

"Алла Борисівна ви для мене еталон жіночої мудрості та хоробрості", "Алла Борисівно, дякую за Вашу позицію. Довгих років життя і щастя Вам і сім’ї", "Мудрість — це коли ти все розумієш, але вже не засмучуєшся. Здоров’я вам і коханим. Нехай ваша мудрість ще багато років робить наше життя світлішим!", — саме так відписали шанувальники Примадонни, підкресливши мудрість артистки та бажаючи їй світлого майбутнього.

Теракт у "Крокус Сіті Холлі"

У ТЦ "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї 22 березня стався теракт зі стріляниною, в якому загинули близько 144 людей. Наразі за звинуваченням у теракті затримано громадян Таджикистану.

Нагадаємо, що відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Холлі" взяло на себе угруповання ІДІЛ. Попри це росіяни намагаються повісити теракт на Україну.