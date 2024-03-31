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"Хайп на помсті": Полякова вперше відреагувала на "п'яно-наркотичні" заяви Міцкевича про таємний роман (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Оля Полякова та Влад Міцкевич були ведучими кулінарного шоу Новина оновлена 31 березня 2024, 20:58
Оля Полякова та Влад Міцкевич були ведучими кулінарного шоу. Фото informator.ua

Артистка також прокоментувала доволі не дружні поцілунки з зіркою "МастерШефу"

Українська співачка Оля Полякова вперше прокоментувала на закиди свого колишнього друга, відомого кулінара і зірки шоу "МастерШеф" Владислава Міцкевича. Днями чоловік відверто розповідав про те, що мав романтичні стосунки з одруженою артисткою, а також поділився фото, на яких пара цілується.

На своїй сторінці в Інстаграм Полякова записувала відео-гадання зі своєю старшою дочкою Марією, де висвітлила неприємні моменти співпраці з Міцкевичем. Чоловік вже сам відхрестився від своїх слів і попросив вибачення у своїх фоловерів за неадекватну поведінку. Втім, артистка зазначила, що "осадочок остався", адже пара певний час співпрацювала та встигла обрости дружніми зв'язками.

"Сильно я вам тут багато не скажу, бо сам автор цих полуночних п'яно-наркотичних сторіс вже на все відповів… Це звичайний хайп на помсті через те, що не вийшла співпраця, не вийшла дружба… Все те, через що я жалкую, це тільки що я зразу не зрозуміла, з якою людиною я маю справу… Ми працювали, він був у мене вдома. Навіть ті фото, які він розмістив, були зняті в мене на заїмці і в мене в бані. Ця людина дружила з моєю сім'єю, розумієте?", — розповіла 45-річна зірка.

Співачка додала, що Влад Міцкевич був звільнений через алкоголь і наркотичні препарати, а також через шантаж, повязаний з фінансами: "Він працював у мене, він був звільнений, він требував гроші, він шантажував нас, а потім він зробив те, що він зробив… Це не перший раз, коли люди поводяться таким чином, користуються моїм іменем, хайпують на моєму імені", — підкреслила Полякова.

Щодо світлин, які кулінар виклав у публічний простір, на яких зірки цілуються, то виконавиці назвала їх "дружніми". "У мене дуже багато таких фоток з друзями, то правда", — підсумувала артистка.

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Нагадаємо, що Влад Міцкевич був фіналістом "Битви сезонів 2022" кулінарного проєкту "МастерШеф", але переможцем став кухар Олександр Цвігун. Сам він ще співає та веде блог у соціальних мережах.

Оля Полякова офіціно знаходиться у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським вже понад 19 років. Разом вони виховують двох дочок: Алісу та Марію. Як на "злив" Міцкевича відреагував сам чоловік співачки, Полякова не розповіла.

Теги:
#Скандали #Оля Полякова #Владислав Міцкевич