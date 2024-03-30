"Дві булочки": Кацурін файно пожартував про Дорофєєву і показав миле фото

Чоловік співачки порадував шанувальників новою світлиною

Український ресторатор, музикант і блогер Міша Кацурін мило пожартував про свою кохану дружину, відому співачку Надю Дорофєєву, яка нещодавно оголила груди.

У сторіс Інстаграму чоловік опублікував нову світлину з 33-річною виконавицею. Ймовірно, що фотографія була зроблена у столичному кафе.

На ньому Дорофєєва сидить за столом і тримає у руці запашну булочку. "2 булочки", — коротко підписав кадр Кацурін, порівнявши Надю з солодким десертиком.

Самій артистці так сподобався пост, що вона його перепостила на свою сторінку в соціальній мережі. Нагадаємо, що зірки після нетривалих стосунків одружилися у червні минулого року, але спільноті стало відомо про це лише через місяць

Раніше Надя Дорофєєва була одружена зі співаком Володимиром Дантесом. Незабаром після їхнього повідомлення про розрив з'явилися фото артистки в обіймах ресторатора Михайла Кацуріна. Через якийсь час пара підтвердила чутки про стосунки. Кацурін, як і його обраниця, розлучився.

Його ексдружина Дар'я, з якою у Кацуріна двоє дітей, зустрічається з Дантесом. До такого собі "обміну партнерами" пари дружили сім'ями, зустрічали свята та проводили вчотирьох закордонні відпустки.