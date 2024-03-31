"Хайп на мести": Полякова впервые отреагировала на "пьяно-наркотические" заявления Мицкевича о тайном романе (видео)

Артистка также прокомментировала довольно не дружественные поцелуи со звездой "МастерШефа"

Украинская певица Оля Полякова впервые прокомментировала слова своего бывшего друга, известного кулинара и звезды шоу "МастерШеф" Владислава Мицкевича. На днях мужчина откровенно рассказывал, что имел романтические отношения с женатой артисткой, а также поделился фото, на которых пара целуется.

На своей странице в Инстаграм Полякова записывала видео-гадания со своей старшей дочерью Марией, где осветила неприятные моменты сотрудничества с Мицкевичем. Мужчина уже сам открестился от своих слов и попросил прощения у своих фолловеров за неадекватное поведение. Впрочем, артистка отметила, что "осадок остался", ведь пара некоторое время сотрудничала и успела обрасти дружескими связями.

"Сильно я вам здесь много не скажу, потому что сам автор этих полуночных пьяно-наркотических сторис уже на все ответил… Это обычный хайп на мести из-за того, что не вышло сотрудничество, не вышла дружба… Все то, из-за чего я сожалею, это только что я сразу не поняла, с каким человеком я имею дело… Мы работали, он был у меня дома. Даже те фото, которые он разместил, были сняты у меня на заимке и у меня в бане. Этот человек дружил с моей семью, понимаете?", — рассказала 45-летняя звезда.

Певица добавила, что Влад Мицкевич был уволен из-за алкоголя и наркотических препаратов, а также из-за шантажа, связанного с финансами: "Он работал у меня, он был уволен, он требовал деньги, он шантажировал нас, а затем он сделал то, что он сделал… Это не первый раз, когда люди ведут себя таким образом, пользуются моим именем, хайпуют на моем имени", — подчеркнула Полякова.

Что касается фотографий, которые кулинар выложил в публичное пространство, на которых звезды целуются, то исполнительница назвала их "дружественными". "У меня очень много таких фоток с друзьями, то правда", — подытожила артистка.

Напомним, что Влад Мицкевич был финалистом "Битвы сезонов 2022" кулинарного проекта "МастерШеф", но победителем стал повар Александр Цвигун. Сам он поет и ведет блог в социальных сетях.

Оля Полякова официально состоит в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским уже более 19 лет. Вместе они воспитывают двух дочерей: Алису и Марию. Как на "слив" Мицкевича отреагировал сам муж певицы, Полякова не рассказала.