"Мар’їнка може бути у Львові": репер Ярмак, який служить в ЗСУ, висловився про цивільне життя українців

Ярмака трохи дивує безпечність багатьох українців

Лідера "Культурного десанту" Колю Сєргу обурює байдужість публічних людей, зокрема відомих блогерів щодо питань мобілізації та висловлення чіткої громадянської позиції. А репер Ярмак, який з перших днів великої війни пішов воювати на фронт, висловився про цивільне життя українців, які до кінця не усвідомлюють, що таке війна.

В інтерв'ю Славі Дьоміну репер уточнив, що коли повертається з гарячої точки до Києва, то бачить переважно безпечність людей, а потрібно, на думку музиканта, бути більш свідомими щодо ситуації в Україні. Військового дивує, що люди досі не усвідомлюють усі ризики.

Діалог Дьоміна і Ярмака

"Я просто усвідомлюю, що світ завжди був таким. Були ось такі романтики, як ми, були завжди прагматики, а були тупі. Мені чому на війні добре? Тому що там я серед своїх. Ми говоримо однією мовою, однаково відчуваємо, ми не можемо по-іншому. Я не можу не бути на війні, тому що вона триває. Я приїхав, дивлюсь - Палац спорту, в когось концерти, все інше. Я б так не зміг", — каже Ярмак.

Ярмак у військовій формі

Він додав, що війна може прийти в будь-який дім. "Мар’їнка може бути просто у Львові, Бахмут може бути в Києві, Авдіївка може бути в Житомирі, і ситуація настільки критична, що все просто тримається на героїзмі людей", — наголосив воїн.

Раніше "Телеграф" писав, куди зник та чим займається комік та актор Гарік Бірча. Тренер "Ліги сміху" на фронті, він неодноразово наголошував, що гумор допомагає йому воювати та залишатися емоційно здоровим.