"Марьинка может быть во Львове": рэпер Ярмак, который служит в ВСУ, высказался о гражданской жизни украинцев

Ярмарка немного удивляет беззаботность многих украинцев

Лидера "Культурного десанта" Колю Сергу возмущает безразличие публичных людей, а именно известных блогеров в вопросах мобилизации и выражения четкой гражданской позиции. А рэпер Ярмак, который с первых дней великой войны ушел воевать на фронт, высказался о гражданской жизни украинцев, которые до конца не осознают, что такое война.

В интервью Славе Демину рэпер уточнил, что когда возвращается из горячей точки в Киев, то видит преимущественно беспечных людей, а нужно, по его мнению, быть более осознанными по поводу ситуации в Украине. Военного удивляет, что люди до сих пор не понимают всех рисков.

Диалог Демина и Ярмака

"Я просто осознаю, что мир всегда был таким. Были вот такие романтики, как мы, были всегда прагматики, а были тупые. Мне почему на войне хорошо? Потому что там я среди своих. Мы говорим на одном языке, все одинаково чувствуем, мы не можем по-другому. Я не могу не быть на войне, потому что она продолжается. Я приехал, смотрю — Дворец спорта, концерты у людей, все остальное... Я бы так не смог", — говорит Ярмак.

Ярмак в военной форме

Он добавил, что война может прийти в любой дом. "Марьинка может быть просто во Львове, Бахмут может быть в Киеве, Авдеевка может быть в Житомире, и ситуация настолько критична, что все просто держится на героизме людей".

Ранее Телеграф писал, куда исчез и чем занимается комик и актер Гарик Бирча. Тренер "Лиги смеха" на фронте, он неоднократно отмечал, что юмор помогает ему воевать и оставаться эмоционально здоровым.