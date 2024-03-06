Ірина Білик вразила архівною сімейною світлиною

Артистка поцікавилася у шанувальників, яку найсмачнішу бабусину страву вони пам'ятають

Співачка Ірина Білик, прізвище якої має цікаве походження, потішила шанувальників архівним дитячим фото. Артистка пригадала безтурботні дитячі роки.

На сторінці в Instagram артистка розмістила чорно-білу світлину, на якій вона постає ще зовсім маленькою дівчинкою. Поруч із Іриною була бабуся, яка тримала онучку на руках, та мама Ганна Яківна.

Ірина Білик уточнила, що на одній світлині зображено три покоління її родини.

Три покоління на фото

Артистка також поцікавилася у шанувальників, яку найсмачнішу бабусину страву вони пам'ятають. "Яку найсмачнішу страву від бабусі ви пам'ятаєте з дитинства?" — запитала співачка.

Підписники Білик одразу ж долучилися до цікавого діалогу. Фанати ділилися улюбленими стравами, а також зробили чимало компліментів дитячому фото співачки.

"На фото усі три жінки так схожі одна на одну!"

"Ви такі гарні!"

"Неймовірне фото!"

Раніше "Телеграф" писав, що Діма Коляденко представив кавер на хіт Ірини Білик. Мережа у захваті від експерименту.