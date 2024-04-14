"Только новая жизнь": Коляденко рассекретил, какие отношения с Ириной Билык сейчас

Дмитрий объяснил, имеет ли с Ириной амурные дела

Во время полномасштабной войны ходили слухи, что певица Ирина Билык и хореограф, шоумен Дмитрий Коляденко вновь вместе. Артисты делились неоднозначными фотографиями, подливая масла в огонь.

Недавно на проекте "Вихідний 2.0" Дмитрий рассказал, что никакого воссоединения не было. Мужчина считает, что в прежние отношения погрузиться невозможно, нужно всегда двигаться вперед и не оглядываться.

"С бывшими можно дружить, пить чай, но чашку ты не склеишь. Она разбита была. Нельзя возвращаться в старые отношения. Только новая жизнь", — объяснил Дмитрий, добавив, что с Ириной они прекрасно дружат и общаются.

Ирина Билык и одиозный Коляденко. Фото instagram.com/bilyk_iryna

"У нас секса нет уже давно", — уточнил Дмитрий.

Добавим, что Ирина Билык и Дмитрий Коляденко встречались с 2001 года, но в 2006 году отношения зажигательной пары распались. Между Ириной и Дмитрием всегда бушевали страсти. Коляденко очень ревновал Ирину и частенько устраивал ей скандалы. Ирине надоели эти постоянные качели и она оборвала отношения. А во время войны вновь начали говорить, что Билык и Коляденко – пара, но эти слухи были опровергнуты.

Ранее "Телеграф" писал, что Ирина Билык показала архивное семейное фото. Артистка вспомнила беззаботные детские годы.