У рожевій сукні міні: 54-річна Дженніфер Лопес блиснула стрункими ніжками (фото)

Співачка презентувала нову колекцію білизни з мікрофібри та шовку

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка є взірцем гламуру та шику, засвітилася на масштабному заході. Знаменитість проводила захід у магазині Intimissimi в Мідтауні, присвячений запуску своєї кампанії шовковистого інтимного одягу.

На цю подію Джей Ло одягла спокусливу кротеньку сукню рожевого кольору. Жінка мала неперевершений вигляд та охоче позувала перед камерами, демонструючи бездоганну фігуру.

54-річна Дженніфер Лопес. Фото Getty Images

Класичні туфлі-човники рожевого кольору стали вдалим доповненням образу. Волосся Дженніфер Лопес розпустила вільними хвилями та зробила легкий неяскравий макіяж. Вона багато усміхалася та кокетувала з публікою на тлі різних варіантів білизни, які були презентовані в магазині.

Джей Ло на тлі білизни. Фото Getty Images

Додамо, що італійський бренд Intimissimi — це вишукані комплекти білизни переважно в натуральному бежевому, білому, чорному, а також глибокому синьому кольорах. Джей Ло не вперше ознайомлює публіку з колекціями нижньої білизни, а також має власну лінію косметики по догляду за шкірою.

Раніше "Телеграф" писав, що українська режисерка Таня Муіньо зняла кліп для Дженніфер Лопес. У кліпі знаменитість показала стрункі ноги у короткій сукні.