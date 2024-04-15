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В розовом платье мини: 54-летняя Дженнифер Лопес сверкнула стройными ножками (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Автор
Соблазнительная Дженнифер Лопес Новость обновлена 15 апреля 2024, 10:51
Соблазнительная Дженнифер Лопес. Фото Getty Images

Певица представила новую коллекцию белья из микрофибры и шелка

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая является ярким образцом гламура и шика, засветилась на масштабном мероприятии. Знаменитость была на презентации в магазине Intimissimi в Мидтауне, посвященной запуску своей кампании интимной одежды.

На это событие Джей Ло одела соблазнительное кротенькое платье розового цвета. Женщина выглядела непревзойденно и охотно позировала перед камерами, демонстрируя безупречную фигуру.

Дженнифер Лопес
54-летняя Дженнифер Лопес. Фото Getty Images

Классические туфли-лодочки розового цвета стали удачным дополнением образа. Волосы Дженнифер Лопес распустила свободными волнами и сделала легкий неяркий макияж. Она много улыбалась и кокетничала с публикой на фоне разных вариантов белья, представленных в магазине.

Дженнифер Лопес
Джей Ло на фоне белья. Фото Getty Images

Добавим, что итальянский бренд Intimissimi – это изысканные комплекты белья преимущественно в натуральном бежевом, белом, черном, а также глубоком синем цветах. Джей Ло не впервые знакомит публику с коллекциями нижнего белья, а также имеет собственную линию косметики по уходу за кожей.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Дженнифер Лопес. В клипе знаменитость показала стройные ноги в коротком платье.

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#Нижнее белье #Певица #Новости Дженнифер Лопес