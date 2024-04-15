Макс Барських потрапив в епіцентр обстрілів в Ізраїлі (фото)

Під час атаки артист виступав у Тель-Авіві

Відомий український співак Макс Барських після початку повномасштабного вторгнення Росії, почав випускати зворушливі україномовні хіти. І от тепер під час одного з концертів в Ізраїлі трапилась небезпечна ситуація.

Річ у тім, що артист разом із командою перебували в Тель-Авіві в рамках благодійного туру "Зорепад. На біс". Барських вже завершував концерт тоді, як місто атакували з боку Ірану, повідомляє менеджмент співака.

Однак, усе минулося, й артист зміг завершити виступ. У своєму інстаграмі Макс висловив вдячність усім, хто прийшов на концерт і підтримує Україну. Він зазначив, що з ним та іншими членами команди, все добре.

"Учора відбувся неймовірний концерт в Тель-Авіві, дякую кожному, хто був разом з нами, і дякую за шалену підтримку українців. Для нас це дуже важливо. Я також вдячний усім повідомлення та коментарі в соцмережах. У нас все добре, не хвилюйтеся, ми в безпеці та продовжуємо тур "Зорепад.На біс", — написав виконавець.

Допис Барських про концерти в Ізраїлі

Після атаки Ірану на Ізраїль, з'явилося питання, чи проведуть концерт 14 квітня у іншому місті — Хайфа. Утім, виступ таки відбувся.

Повідомляється, що глядачі приходили на концерти Барських з українськими прапорами, а також вигукували гасла "Слава Україні" та "путін — х*йло".

Раніше "Телеграф" писав про те, що співачка Наталя Могилевська зупинила концерт у Кривому Розі під час обстрілу росіян. Вона також підходила до людей, будинок яких зруйнувала ракета, з пропозицією допомоги.