Макс Барских попал в эпицентр обстрелов в Израиле (фото)

Во время атаки артист выступал в Тель-Авиве

Известный украинский певец Макс Барских после начала полномасштабного вторжения России начал выпускать трогательные украиноязычные хиты. И вот теперь во время одного из концертов в Израиле произошла опасная ситуация.

Дело в том, что артист вместе с командой находился в Тель-Авиве в рамках благотворительного тура "Звездопад. На бис". Барских уже завершал концерт, когда город атаковали со стороны Ирана, сообщает менеджмент певца.

Однако все прошло, и артист смог завершить выступление. В своем инстаграмме Макс выразил благодарность всем, кто пришел на концерт и поддерживает Украину. Он отметил, что с ним и другими членами команды все хорошо.

"Вчера состоялся невероятный концерт в Тель-Авиве, спасибо каждому, кто был вместе с нами, и благодарю за безумную поддержку украинцев. Для нас это очень важно. Я также благодарен всем сообщения и комментарии в соцсетях. У нас все хорошо, не волнуйтесь, мы в безопасности и продолжаем тур "Звездопад. На бис", — написал исполнитель.

Сообщение Барских о концертах в Израиле

После атаки Ирана на Израиль, появился вопрос, проведут ли концерт 14 апреля в другом городе — Хайфа. Впрочем, выступление таки состоялось.

Сообщается, что зрители приходили на концерты Барских с украинскими флагами, а также выкрикивали лозунги "Слава Украине" и "путин — х*йло".

Ранее "Телеграф" писал о том, что певица Наталья Могилевская остановила концерт в Кривом Роге во время обстрела россиян. Она также подходила к людям, дом которых разрушила ракета, с предложением помощи.