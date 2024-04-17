"Повне розчарування": українці бурхливо відреагували на одкровення Василя Вірастюка про зраду дружині (відео)

Спортсмен дав інтерв’ю, в якому розповів про зраду дружині

Відомий український спортсмен-силач та народний депутат Василь Вірастюк, який розсекретив своє бурхливе особисте життя, нарвався на бурхливу реакцію українців. Найбільше користувачів зачепили одкровення спортсмена про його зраду дружині та квартиру, з якої він збирається її виселити разом з дітьми.

Скандальне інтерв’ю Вірастюка Славі Дьоміну у програмі "Слава+" наробило багато галасу. У ньому він розповів, що причиною розлучення з дружиною став її виїзд за кордон разом із дітьми, який він сприйняв як зраду. І у відповідь на це сам Василь завів нові стосунки, коли дружина була не в Україні. Більше того, у нових відносинах Вірастюка вже народився син, якому наразі 9 місяців.

При цьому в інтерв’ю Василь Вірастюк не дуже втішно відгукується про майже колишню дружину та її маму. Він повідомив, що зараз справа про їхнє розлучення ще лежить у суді, проте, як тільки всі документи будуть оформлені, він попросить її з’їхати з 4-кімнатної квартири у центрі Києва разом із дітьми. А це дуже обурило українців у коментарях. Користувачі почали писати гнівні слова про те, що Вірастюк їх дуже розчарував:

Коментарі під інтерв’ю Вірастюка

Раніше "Телеграф" розповів, що співак Іво Бобул розповів про конфлікт із Вірастюком. Як виявилося, Бобул досі тримає образу на спортсмена.