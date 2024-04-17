"Полное разочарование": украинцы бурно отреагировали на откровения Василия Вирастюка об измене жене (видео)

Спортсмен дал интервью, в котором рассказал об измене жене

Известный украинский спортсмен-силач и народный депутат Василий Вирастюк, который рассекретил свою бурную личную жизнь, нарвался на бурную реакцию украинцев. Больше всего пользователей задели откровения спортсмена о его измене жене и квартире, из которой он собирает ее выселить вместе с детьми.

Скандальное интервью Вирастюка Славе Демину в программе "Слава+" наделало много шума. В нем он рассказал, что причиной развода с женой стал ее выезд за границу вместе с детьми, который он воспринял, как измену. И в ответ на это сам Василий завел новые отношения, когда жена была не в Украине. Более того, в новых отношениях Вирастюка уже родился сын, которому сейчас 9 месяцев.

При этом в интервью Василий Вирастюк не очень лестно отзывается о почти бывшей жене и ее маме. Он сообщил, что сейчас дело об их разводе еще лежит в суде, однако, как только все документы будут оформлены, он попросит ее съехать с 4-комнатной квартиры в центре Киева вместе с детьми. А это очень возмутило украинцев в комментариях. Пользователи начали писать гневные слова о том, что Вирастюк их очень разочаровал:

Комментарии под интервью Вирастюка

Ранее "Телеграф" рассказал, что певец Иво Бобул рассказал о конфликте с Вирастюком. Как оказалось Бобул до сих пор держит обиду на спортсмена.