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"Полное разочарование": украинцы бурно отреагировали на откровения Василия Вирастюка об измене жене (видео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Василий Вирастюк разочаровал украинцев своими откровениями Новость обновлена 17 апреля 2024, 00:08
Василий Вирастюк разочаровал украинцев своими откровениями. Фото Скриншот YouTube

Спортсмен дал интервью, в котором рассказал об измене жене

Известный украинский спортсмен-силач и народный депутат Василий Вирастюк, который рассекретил свою бурную личную жизнь, нарвался на бурную реакцию украинцев. Больше всего пользователей задели откровения спортсмена о его измене жене и квартире, из которой он собирает ее выселить вместе с детьми.

Скандальное интервью Вирастюка Славе Демину в программе "Слава+" наделало много шума. В нем он рассказал, что причиной развода с женой стал ее выезд за границу вместе с детьми, который он воспринял, как измену. И в ответ на это сам Василий завел новые отношения, когда жена была не в Украине. Более того, в новых отношениях Вирастюка уже родился сын, которому сейчас 9 месяцев.

При этом в интервью Василий Вирастюк не очень лестно отзывается о почти бывшей жене и ее маме. Он сообщил, что сейчас дело об их разводе еще лежит в суде, однако, как только все документы будут оформлены, он попросит ее съехать с 4-комнатной квартиры в центре Киева вместе с детьми. А это очень возмутило украинцев в комментариях. Пользователи начали писать гневные слова о том, что Вирастюк их очень разочаровал:

Василий Вирастюк, интервью
Комментарии под интервью Вирастюка

Ранее "Телеграф" рассказал, что певец Иво Бобул рассказал о конфликте с Вирастюком. Как оказалось Бобул до сих пор держит обиду на спортсмена.

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#Интервью #Василий Вирастюк