Може загриміти за ґрати: український оперний співак отримав підозру у держзраді

Герелло публічно підтримав кремлівського диктатора

Оперному співаку Василю Герелло, який у 2006 році отримав звання заслуженого артиста України, оголосять про підозру через те, що він підтримав Путіна. Виконавця звинувачують у публічних закликах до зміни меж територій та державного устрою нашої країни, а також закликах до агресивної війни.

Про підозру розповіли у Telegram-каналі офісу Генерального прокурора. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Співак підтримав дії країни-терористки. Фото t.me/pgo_gov_ua

Герелло публічно підтримав кремлівського диктатора. "За даними слідства, підозрюваний як публічна особа відкрито підтримав так звану "спеціальну військову операцію" проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 року. Із використанням медійних ресурсів він пропагував російську ідеологію на численну аудиторію. У прямому етері він проголосив промову на підтримку президента РФ і ведення агресивної війни проти України", — зазначається у дописі.

Додамо, що Герелло родом з Буковини, але він отримав громадянство Росії та живе у Санкт-Петербурзі. У 2008-му співак отримав і звання народного артиста Російської Федерації. За проросійські погляди чоловік є фігурантом бази даних центру "Миротворець".

Буковинець виступав із багатьма путіністами, зокрема гуртом "Любе", Олегом та Родіоном Газмановими, Юлією Чичеріною та іншими на концерті з нагоди восьмої річниці анексії Криму. Також під час заходу виступав Володимир Путін, який заявив, що росіяни "ще ніколи не були такі згуртовані, як зараз".

Раніше "Телеграф" писав, що путініст Володимир Торсуєв заявив, що його дружину хочуть запроторити за ґрати в Україні. Володимир Торсуєв підтримав вторгнення в Україну.