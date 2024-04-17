Может загреметь за решетку: украинский оперный певец получил подозрение в госизмене

Герелло публично поддержал кремлевского диктатора

Оперному певцу Василию Герелло, который в 2006 году получил звание заслуженного артиста Украины, объявили подозрение из-за того, что он поддержал Путина. Исполнителя обвиняют в публичных призывах к изменению границ территорий и государственного устройства нашей страны, а также в призывах к агрессивной войне.

О подозрении рассказали в Telegram-канале офиса Генерального прокурора. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Певец поддержал действия страны-террористки. Фото t.me/pgo_gov_ua

Герелло публично поддержал кремлевского диктатора. "По данным следствия, подозреваемый как публичное лицо открыто поддержал так называемую "специальную военную операцию" против Украины, начавшуюся 24 февраля 2022 года. С использованием медийных ресурсов он пропагандировал российскую идеологию на многочисленную аудиторию. В прямом эфире он провозгласил речь в поддержку президента РФ и ведение агрессивной войны против Украины", — отмечается в сообщении.

Добавим, что Герелло родом из Буковины, но получил гражданство России и живет в Санкт-Петербурге. В 2008 году певец получил и звание народного артиста Российской Федерации. По пророссийским взглядам мужчина является фигурантом базы данных центра "Миротворец".

Буковинец выступал со многими путинистами, в частности, группой "Любе", Олегом и Родионом Газмановыми, Юлией Чичериной и другими на концерте по случаю восьмой годовщины аннексии Крыма. Также во время мероприятия выступал Владимир Путин, заявивший, что россияне "еще никогда не были так сплочены, как сейчас".

Ранее "Телеграф" писал, что путинист Владимир Торсуев заявил, что его жену хотят с опроторить за решетку в Украине. Владимир Торсуев поддержал вторжение в Украину.