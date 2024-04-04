Зірка "Пригод електроніка" Торсуєв заявив, що його дружину хочуть запроторити за ґрати в Україні

Володимир Торсуєв підтримав вторгнення в Україну

Услід за зірковою заробітчанкою Таїсією Повалій, яка обжилася в Росії, усіляку маячню почав видавати російський актор Володимир Торсуєв. Він підтримує путінський режим, а нещодавно заявив, що його дружина Лілія Гурська може потрапити за ґрати в Україні на п’ять років.

В інтерв'ю російським пропагандистам Торсуєв розповів, що його дружина, яка є громадянкою України, на превелике щастя, отримала паспорт РФ. Він також висловив жаль, що СБУ назвала його "терористом".

Актор уточнив, що Гурській заочно дали п'ять років в'язниці через те, що вона дружина терориста.

Додамо, що Володимир Торсуєв з 2014 року разом зі своїм братом-близнюком Юрієм Торсуєвим їздить на окуповані росіянами території України. Під час однієї з поїздок актор розповідав, що мало не потрапив у полон, бо, за його словами, здали місцеві.

57-річний Володимир Торсуєв

У 2018 році брати Торсуєви були внесені до бази "Миротворець" за порушення кордону України та участь у пропагандистських заходах антиукраїнського характеру. Актор також підтримав вторгнення в Україну та кровопролиття, яке несуть дикуни з країни-агресорки.

Раніше "Телеграф" писав, що український продюсер Олег Боднарчук припустив, що тільки після смерті Путіна Повалій зможуть притягнути до відповідальності перед батьківщиною. А колишній колега по сцені Павло Зібров обурений тим, що у зрадниці все ще залишається звання Народної артистки України.