Радіоведуча Соня Сотник розкрила невідомі подробиці своєї дружби з покійною Русланою Писанкою (відео)

Соня Сотник наголосила, що Руслана Писанка мала неймовірну позитивну енергетику

Українська співачка і радіоведуча Соня Сотник поділилася, з ким з українського шоубізнесу у неї склалися чудові стосунки. Вона з особливою теплотою пригадала українську акторку Руслану Писанку, яку українські зірки називали "королевою".

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" радіоведуча розповіла, як товаришувала з покійною акторкою та ведучою Русланою Писанкою. Сотник наголосила, що Руслана наповнювала всіх своїм внутрішнім сяйвом, уміла співпереживати та кожному готова була простягнути руку допомоги.

Діалог із Сонею Сотник

"Ми були в дуже хороших стосунках. Руся — це таке світло, енергія, безкомпромісність та внутрішня сила. Вона коли заходила до кімнати, тобі ставало легше дихати. Ти хотів відразу підтягуватися поруч з нею. Руся була дуже щирою й завжди готова була прийти на допомогу. Я дуже цінувала це. У моєму житті це було кілька разів. Руся мені дуже допомогла", — пригадала радіоведуча.

Додамо, що Руслана Писанка померла на 57-му році життя. У телеведучої було діагностовано важку хворобу, яку, на жаль, вона не змогла побороти. Писанки не стало в Німеччині, куди вона виїхала після повномасштабного російського вторгнення і де лікувалася останні місяці.

Раніше "Телеграф" писав, що Андрій Данилко зворушив раритетною світлиною з Русланою Писанкою. Він поділився архівним знімком 1997 року.