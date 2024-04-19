Радиоведущая Соня Сотник раскрыла неизвестные подробности своей дружбы с покойной Русланой Писанкой (видео)

Соня Сотник подчеркнула, что Руслана Писанка обладала невероятной положительной энергетикой.

Украинская певица и радиоведущая Соня Сотник поделилась, с кем из украинского шоубизнеса у нее сложились отличные отношения. Она с особой теплотой вспомнила украинскую актрису Руслану Писанку, которую украинские звезды называли "королевой".

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" радиоведущая рассказала, как дружила с покойной Русланой. Сотник подчеркнула, что Писанка наполняла всех своим внутренним сиянием, умела сопереживать и каждому готова была протянуть руку помощи.

Диалог с Соней Сотник

"Мы были в очень хороших отношениях. Руся — это такой свет, энергия, бескомпромиссность и внутренняя сила. Она когда заходила в комнату, тебе становилось легче дышать. Ты хотел сразу подтягиваться рядом с ней. Руся была очень искренней и всегда готова была прийти на помощь. Я очень ценила это. В моей жизни это было несколько раз. Руся мне очень помогла", — рассказала Соня.

Руслана Писанка умерла на 57-м году жизни. У телеведущей была диагностирована тяжелая болезнь, которую, к сожалению, она не смогла побороть. Писанки не стало в Германии, куда она уехала после полномасштабного вторжения и где лечилась.

Ранее "Телеграф" писал, что Андрей Данилко тронул раритетной фотографией с Русланой Писанкой. Он поделился архивным снимком в 1997 году.