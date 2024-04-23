"Демонструвати дружбу напоказ - тупо": Єфросиніна розповіла про конфлікт з Горбуновим (відео)

Єфросиніна наголосила, що не хоче заглиблюватися в минуле

Телеведуча Марія Єфросиніна, яка нещодавно брала інтерв'ю у Христини Соловій, здобули неабияку популярність разом із Юрієм Горбуновим завдяки ранковому шоу "Підйом" на Новому каналі ще в 90-х, проте дружби між ними насправді не було. І наразі Єфросиніна взагалі не спілкується з Горбуновим через його фальшиву поведінку.

В інтерв'ю українському журналісту Роману Кравцю Маша прокоментувала причини конфлікту з Юрієм. Запис розмови оприлюднили на YouTube-каналі "Української правди".

Маша Єфросиніна пригадала співпрацю з Юрієм Горбуновим

Єфросиніна розповіла, що коли вони починали з Горбуновим з "Підйому" — це була неймовірна новаторська історія. "Ми були нестандартними, шаленими, дивними", — пригадала Маша, уточнивши, що "Підйом" дав шалений досвід.

"Ви дуже демонстрували свою дружбу. Але у 23-му році ти написала про Горбунова таке: "Ця людина припинила особисто для мене своє існування ще у 21-му році". Тебе вже питали про це, але все-таки – що між вами сталося у 21-му році? Ви ж були близькі", — поцікавився журналіст.

Єфросиніна заявила, що не хоче заглиблюватися в цей конфлікт. "Я сама з неповагою ставлюся до людей, які обговорюють і виносять якісь скандали, як особисті, так і професійні, а в нашому випадку це і особисті, і професійні. Єдине, що можу сказати, Рома, демонструвати дружбу напоказ — тупо, особливо, коли її насправді немає", – сказала вона.

Ведуча також зізналася, що демонстративно обірвала всі контакти з Юрієм Горбуновим.

Раніше "Телеграф" писав про зіркових українок, чоловіки яких пішли воювати. Маша Єфросиніна, Євгенія Гапчинська, Наталка Денисенко, Марічка Падалко, Вероніка Вельч — знімениті жінки, які чекають чоловіків з фронту.