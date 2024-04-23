"Демонстрировать дружбу напоказ – тупо": Ефросинина рассказала о конфликте с Горбуновым (видео)

Ефросинина подчеркнула, что не хочет углубляться в прошлое

Телеведущая Мария Ефросинина, недавно бравшая интервью у Кристины Соловий, обрела большую популярность вместе с Юрием Горбуновым благодаря утреннему шоу "Підйом" на Новом канале еще в 90-х, однако дружбы между ними на самом деле не было. И сейчас Ефросинина вообще не общается с Горбуновым из-за фальшивого поведения Юрия.

В интервью украинскому журналисту Роману Кравцу Маша прокомментировала причины конфликта с Юрием. Запись разговора была обнародована на YouTube-канале "Украинской правды".

Маша Ефросинина вспомнила сотрудничество с Юрием Горбуновым

Ефросинина рассказала, что когда они начинали с Горбуновым из шоу "Підйом" — это была невероятная новаторская история. "Мы были нестандартными, интересными, странными", — вспомнила Маша, уточнив, что "Підйом" дал безумный опыт.

"Вы очень демонстрировали свою дружбу. Но в 23-м году ты написала о Горбунове следующее: "Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 21-м году". Тебя уже спрашивали об этом, но все-таки – что между вами произошло в 21-м году? Вы ведь были близки", — поинтересовался журналист.

Ефросинина заявила, что не хочет углубляться в этот конфликт. "Я сама с неуважением отношусь к людям, которые обсуждают и выносят какие-то скандалы, как личные, так и профессиональные, а в нашем случае это и личные, и профессиональные. Единственное, что могу сказать, Рома, демонстрировать дружбу напоказ – тупо, особенно, когда ее на самом деле нет", – сказала она.

Ведущая также призналась, что демонстративно оборвала все контакты с Юрием Горбуновым.

Ранее "Телеграф" писал о звездных украинках, мужчины которых ушли воевать. Маша Ефросинина, Евгения Гапчинская, Наталья Денисенко, Маричка Падалко, Вероника Вельч — знаменитые женщины, которые ждут своих мужей с фронта.