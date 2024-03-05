"Намагалися сидіти на двох стільцях" :Христина Соловій звинуватила Машу Єфросиніну та інших зірок шоубізу у пролитті крові, яка проливається в Україні

Співачка була досить різка у висловлюваннях, за що потім вибачилася

Христина Соловій звинуватила Машу Єфросиніну в тому, що через неї та інших зірок шоубізнесу, в Україні проливається кров людей через розмивання кордонів з Росією. Блогерка своєю чергою назвала співачку аутсайдеркою шоубізнесу.

На YouTube каналі Маші Єфросиніної Христина Соловій дала інтерв’ю. Співачка заявила, що через те, що багато українських зірок розмовляли та виступали російською перед початком війни, зараз проливається кров українців.

-Ми дуже толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився.

- Толерантні?

- Так, навіть з тобою.

- Зі мною?

- Так. Згадай, як на тебе наїхала Емма за українську мову. Зараз ти щебечеш зі мною українською.

- Ти вважаєш я через це перейшла?

- Якби було толерантно, можливо тоді не було б культури кенселингу в такій агресивній страшній формі.

- Всі мають відповідати за те, що вони будували мости культурні між росією і Україною. Що вони намагалися сидіти на двох стільцях і розмивали кордони. У них на руках, на серці, і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Я готова тебе вислухати.

- Ти говориш зараз оціночно про цілий період, цілу епоху формування країни, всередині якої був запит на мистецтво, музику, культуру… вся ця конструкція будувалася на запиті авдиторії.

- Я тебе розумію. Я чую тебе.

- Аудиторія просила зовсім іншого…Той самий "Океан Ельзи" став популярним в Україні після того, як почав стадіони в Росії збирати.

- Я це чула сто разів.

- Ти ж не можеш сказати, що на руках [Вакарчука] кров українців.

- Океан Ельзи ніколи не співали російською.

- Вони не співали російською, але скільки стадіонів Океан Ельзи збирав в Санкт-Петербурзі, в Москві.

- Я це пам’ятаю. Це тоді, коли Росія не нападала на Україну.

- Ти зараз спекулюєш моїми словами і маневруєш між своїми реченнями. Ти мені сказала, що ми всі, хто сьогодні є в перехідному періоді, маємо кров на руках. Це доволі серйозне звинувачення.

- Бо ніхто не хоче мати кров на своїх руках…

Після цього інтерв'юерка пояснила, що таким чином формувалася молода незалежна країна і те, що відбувається зараз, — це історичний показник того, який вибір ми зробимо. Після цього Соловій поставила різке питання: "Ти вважаєш, що повинна була статися війна, щоб ми відщепились (від Росії)". Єфросиніна ж сказала, що в будь-якому випадку українці перейшли б на українську і без війни, просто це тривало б довше.

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