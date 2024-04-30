"Війна людей міняє": співачка М’ята розповіла про "зіркову хворобу" Меловіна (відео)

М'ята обурилася, що її цілеспрямовано ігнорує Меловін

Українська співачка М'ята заявила, що український співак Меловін, який нещодавно відсвяткував 27-річчя, ігнорує її під час зустрічей. М’ята вважає, що в артиста, який зараз перебуває на піку популярності, "зіркова хвороба".

В ефірі "Нашого радіо" співачка детально про все розповіла. Відповідне відео опублікували на сторінці проєкту в Instagram.

М'ята пожалілася на Меловіна

"Було просто кілька ситуацій мені незрозумілих, коли, наприклад, не вітаєшся – проходиш, голову підняв. Не знаю, може, зараз він змінився? Війна людей міняє. А те, що було до війни, – те, що я бачила…" – розповіла М'ята.

Ведучий Андрій Чорновол поцікавився: "Ти вважаєш, це пафос із боку Melovin? Чи це поганий зір просто?".

"Це пафос і зірочка на лобі", – емоційно сказала М’ята, показавши рукою на чоло.

Підписники по-різному відреагували на цей діалог, але переажно іронізували в адресу М'яти.

Підписники розкритикували М'яту. Скріншот

"Відчула за цю жіночку іспанський сором".

"Їй щось всі не такі: ні Гайтана, ні Меловін. От "зірка"".

"А це хто така? Меловіна я знаю, а цю ні".

"Так а в чому проблема першою привітатись? Смішно трохи таке чути".

"Не знаю жодної пісні цієї співачки, зірочку спіймала".

Раніше "Телеграф" писав, що Меловін розповів про бісексуальність. Він наголосив, що не хоче чути все життя образи на свою адресу.