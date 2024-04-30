"Війна людей міняє": співачка М’ята розповіла про "зіркову хворобу" Меловіна (відео)
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М'ята обурилася, що її цілеспрямовано ігнорує Меловін
Українська співачка М'ята заявила, що український співак Меловін, який нещодавно відсвяткував 27-річчя, ігнорує її під час зустрічей. М’ята вважає, що в артиста, який зараз перебуває на піку популярності, "зіркова хвороба".
В ефірі "Нашого радіо" співачка детально про все розповіла. Відповідне відео опублікували на сторінці проєкту в Instagram.
"Було просто кілька ситуацій мені незрозумілих, коли, наприклад, не вітаєшся – проходиш, голову підняв. Не знаю, може, зараз він змінився? Війна людей міняє. А те, що було до війни, – те, що я бачила…" – розповіла М'ята.
Ведучий Андрій Чорновол поцікавився: "Ти вважаєш, це пафос із боку Melovin? Чи це поганий зір просто?".
"Це пафос і зірочка на лобі", – емоційно сказала М’ята, показавши рукою на чоло.
Підписники по-різному відреагували на цей діалог, але переажно іронізували в адресу М'яти.
- "Відчула за цю жіночку іспанський сором".
- "Їй щось всі не такі: ні Гайтана, ні Меловін. От "зірка"".
- "А це хто така? Меловіна я знаю, а цю ні".
- "Так а в чому проблема першою привітатись? Смішно трохи таке чути".
- "Не знаю жодної пісні цієї співачки, зірочку спіймала".
Раніше "Телеграф" писав, що Меловін розповів про бісексуальність. Він наголосив, що не хоче чути все життя образи на свою адресу.