"Война людей меняет": певица Мята рассказала о "звездной болезни" Меловина (видео)
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Мята возмутилась, что ее целенаправленно игнорирует Меловин
Украинская певица Мята заявила, что артист Меловин, который недавно отпраздновал 27-летие, игнорирует ее во время встреч. Мята считает, что у музыканта, который находится сейчас на пике популярности, "звездная болезнь".
В эфире "Нашего радио" певица подробно обо всем рассказала. Соответствующее видео опубликовали на странице проекта в Instagram.
"Было просто несколько ситуаций мне непонятных, когда, например, не здороваешься – проходишь, голову поднял. Не знаю, может, сейчас он изменился? Война людей меняет. А то, что было до войны, то, что я видела…" – рассказала Мята.
Ведущий Андрей Черновол поинтересовался: "Ты считаешь, это пафос со стороны Меловина? Это плохое зрение просто?"
"Это пафос и звездочка на лбу", – эмоционально сказала Мята, показав рукой на лоб.
Подписчики по-разному отреагировали на этот диалог, но предпочтительно иронизировали в адрес Мяты.
- "Испытала за эту женщину испанский стыд".
- "Ей-то все не такие: ни Гайтана, ни Меловин. Вот "звезда"".
- "А это кто такая? Меловина я знаю, а эту нет".
- "Так а в чем проблема первой поздороваться? Смешно немного такое слышать".
- "Не знаю ни одной песни этой певицы, звездочку поймала".
Ранее "Телеграф" писал, что Меловин рассказал о бисексуальности. Он подчеркнул, что не желает слышать всю жизнь обиды в свой адрес.