"Война людей меняет": певица Мята рассказала о "звездной болезни" Меловина (видео)

Мята возмутилась, что ее целенаправленно игнорирует Меловин

Украинская певица Мята заявила, что артист Меловин, который недавно отпраздновал 27-летие, игнорирует ее во время встреч. Мята считает, что у музыканта, который находится сейчас на пике популярности, "звездная болезнь".

В эфире "Нашего радио" певица подробно обо всем рассказала. Соответствующее видео опубликовали на странице проекта в Instagram.

Мята пожаловалась на Меловина

"Было просто несколько ситуаций мне непонятных, когда, например, не здороваешься – проходишь, голову поднял. Не знаю, может, сейчас он изменился? Война людей меняет. А то, что было до войны, то, что я видела…" – рассказала Мята.

Ведущий Андрей Черновол поинтересовался: "Ты считаешь, это пафос со стороны Меловина? Это плохое зрение просто?"

"Это пафос и звездочка на лбу", – эмоционально сказала Мята, показав рукой на лоб.

Подписчики по-разному отреагировали на этот диалог, но предпочтительно иронизировали в адрес Мяты.

Подписчики раскритиковали Мяту. Скриншот

"Испытала за эту женщину испанский стыд".

"Ей-то все не такие: ни Гайтана, ни Меловин. Вот "звезда"".

"А это кто такая? Меловина я знаю, а эту нет".

"Так а в чем проблема первой поздороваться? Смешно немного такое слышать".

"Не знаю ни одной песни этой певицы, звездочку поймала".

Ранее "Телеграф" писал, что Меловин рассказал о бисексуальности. Он подчеркнул, что не желает слышать всю жизнь обиды в свой адрес.