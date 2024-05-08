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Виноват Бандера? Поляки призывают не голосовать за Украину на Евровидении 2024 (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Яна Шимаева, она же Jerry Heil, разозлила поляков одним лишь свитшотом Новость обновлена 08 мая 2024, 19:34
Яна Шимаева, она же Jerry Heil, разозлила поляков одним лишь свитшотом. Фото instagram.com

Поляки возмущены надписью на свитшоте украинской певицы Jerry Heil

Поляки призывают воздержаться от голосования за украинский женский дуэт в конкурсе песни Евровидение 2024. А все из-за свитшота 28-летней певицы Jerry Heil, на котором расписано слово Banderaciaga ("Бандера_сиага", как Balenciaga — название испанского модного бренда одежды).

Пользователей возмутила именно эта надпись, потому что она популяризует личность самого Степана Бандеры. В сети стали оставлять различные комментарии, призывая не поддерживать Украину на Евровидении в 2024 году из-за позиции артистки.

Поляки начали бойкотировать украинок еще до начала первого полуфинала 7 мая. Сейчас они активно призывают в сети не поддерживать украинок в финале Евровидения, который должен состоятся в субботу, 11 мая.

яна шимаева

"Ну, в этот раз я не буду голосовать за Украину. Если Украина сосредоточится на продвижении Бандеры в своей исторической политике, это оттолкнет Европу, имеющую ясное мнение о нацистских коллаборационистах", — написала в сети польская политическая деятельница Анна-Мария Жуковская.

На своей странице в TikTok украинская артистка Яна Шемаева (она же Jerry Heil) 3 марта опубликовала видеоролик, где исполнила конкурсную композицию дуэта Teresa & Maria. На момент съемки она была одета в свитшот от украинского бренда HYPE LABS.

@jerryheil Трек продовжує виводити нас в світові чарти🫨😍 яку частину найчастіше наспівуєте? #jerryheil ♬ Teresa and Maria - Jerry Heil
одежда на девушке Banderaciaga
свитшот на девушке Banderaciaga

Напомним, что сама Польша в 2024 году не прошла в финал Евровидения. Всего в списке финалистов числятся исполнители из 10 стран.

Теги:
#Евровидение #Польща #Степан Бандера #Jerry Heil #Евровидение-2024