Уголовное дело Коломойского разваливается – эксперт о новых деталях следствия

Алексей Голобуцкий привел новые серьезные обстоятельства, свидетельствующие о безосновательности преследования бизнесмена

Уголовное дело против бизнесмена Игоря Коломойского наконец, разваливается, как и прогнозировалось еще с сентября. Об этом у себя в Facebook сообщил блогер, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, просочилась дополнительная информация, подтверждающая ожидания: "С таким следствием обвинение не выгребет, еще и представит Украину перед международными судебными структурами".

"Причастный к материалам дела источник в офисе Генпрокурора говорит, что главный свидетель обвинения — председатель правления "Приватбанка", гражданин Австрии Беш Герхард — дал показания следствию о невиновности Коломойского. Он в подробностях опроверг информацию о якобы нехватке наличных средств (на какой сумме и строились все попытки обвинения со всеми вариантами "потерпевших")", – отмечает он.

Также Голобуцкий подчеркнул, что Герхард письменно заявил, что ему ничего не известно о нанесении какого-либо материального ущерба "Приватбанку" со стороны Коломойского на указанную следствием, или хотя бы похожую сумму, а "любых разногласий по кассовым операциям, о которых сообщало следствие, в банке никогда не было, они не подтверждаются никакими доказательствами и не могли остаться незамеченными". При этом баланс банка был всегда правильным и ему непонятно, за что арестовали Коломойского.

"Заодно банкир заявил, — продолжил политтехнолог , — что не владеет информацией, почему один из сотрудников банка Гаврилюк (это тот, которого сначала выставили заявителем по делу — то есть, "бдительный гражданин" — а теперь он "вдруг" исчез и уже более 5 месяцев "систематически" не появляется ни на допросы в следственные органы, ни в суд. Именно он обратился с заявлением об убытках в правоохранительные органы, использовав для этого подписанную им доверенность сугубо на решение общих вопросов банка".

Голобуцкий также напомнил, что экспертиза следствия, проведенная еще в сентябре (единственный документ, который подготовила вся огромная команда детективов и прокуроров более полусотни мудрых председателей), также зафиксировала отсутствие брака в "Привате" указанных в обвинении миллиардов наличных и безналичных.

"Итак, что имеем: в сентябре Коломойского отправляют в СИЗО (общество в целом одобряет, но подозревает, что все полезет боком, потому что не верит в нормальное следствие и суд) через "пропали 6 миллиардов". Заявитель – рядовой работник банка – тогда или нет единственный раз вынырнул, после чего исчез и до сих пор где-то скрывается.В сентябре же следственная команда предоставляет бумажку, что ничего не пропадало.В феврале к бумажке экспертизы добавляется показание главного управленца банка — "ничего не пропадало". по правам человека?По ложному обвинению (а чего бы иначе обвинитель исчез немедленно после заявления?) бизнесмена отправляют на нары, почти сразу получают документальное свидетельство, что обвинение ложно (экспертиза), но обвиняемый сидит еще 5 месяцев, после чего появляется еще одно официальное свидетельство, что обвинение ложно (заявление председателя правления), а обвиняемый все еще сидит.За это время уже изменились "потерпевшие" от отсутствующего преступления ", — объясняет блогер.

Политтехнолог при этом акцентирует, что за все это будет отвечать государство Украина "нашими средствами: когда будет иск против так подготовленного и проведенного "профессионального следствия и суда".

"Я вообще отказываюсь понимать, что это была за странная и кривая "интрига" с отправлением Коломойского в СИЗО просто так. Чтобы что? Кто и что от этого получил?", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее Коломойский решил обратиться в Евросуд по правам человека, учитывая, что национальные суды продолжают его содержать под стражей без какой-либо оправданной правовой цели, с полным унижением требований Конвенции по правам человека.

Как сообщалось, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путём. Суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (размер которого впоследствии увеличили до 3,9 млрд грн). Защита бизнесмена сообщала, что во время пребывания в ИВС Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.