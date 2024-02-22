Еще один "слуга народа" написал заявление о сложении мандата: фото и подробности

У нардепа пятеро детей

Мажоритарщик, "слуга народа" Вячеслав Медяник написал заявление о сложении мандата народного депутата. В Верховной Раде будут голосовать по его заявлению.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он опубликовал официальное письмо о сложении Медяником полномочий.

"После голосования в Раде останется 400 человек, а в Коалиции 234 человека", — написал он.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация, что Медяник имеет проблемы со здоровьем и хочет лечиться за границей. ОН сможет покинуть территорию страны на законных основаниях, так как является отцом пятерых детей. Чем именно болен Медяник и где он собирается лечиться не уточнялось.

В настоящее Медяник является главой подкомитета по вопросам законодательства об административных правонарушениях и охранной и детективной деятельности Верховной Рады. Он стал депутатом в 2019 году. Его избрали от 27 округа Днепра. До этого он занимался строительным бизнесом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Верховной Раде грозит кризис. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о желании выйти из партии сразу у 17 депутатов. Но их не отпускают. Иначе парламент не сможет работать. В Раде уже исторически минимальное количество нардепов.

Позднее своим мнением на этот счет поделился Николай Тищенко. Экс-"слуга" назвал предателями депутатов, которые хотят сложить мандат.