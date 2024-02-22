Одиозного нардепа из ОПЗЖ будут судить за госизмену

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло ГБР

Прокуроры Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Его обвиняют в государственной измене (ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ОГП. Расследованием установлено, что, будучи народным депутатом Украины, с 2019 по 2021 год в своих многочисленных выступлениях и интервью систематически обнародовал и распространял манипулятивную информацию.

В ОГП отметили, что эта информация несла вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. По данным следствия, пропагандистская деятельность Рабиновича помогала руководству РФ достигать своих военно-политических целей и обеспечивала государству-агрессору идеологическую помощь в проведении взрывной деятельности против Украины.

Напомним, в июле 2023 года Государственное бюро расследований Украины сообщило Вадиму Рабиновичу о подозрении в госизмене. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным СМИ, Рабинович перед полномасштабным вторжением сбежал в Израиль и до сих пор находится там. Находясь за границей, он весьма серьезно сменил поле деятельности. После того, как политик остался без депутатского мандата, он решил уйти в религиоведение — теперь объясняет нюансы иудаизма и трактует Тору, одну из священных книг.