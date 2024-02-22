Ще один "слуга народу" написав заяву про складання мандату: фото та подробиці

У нардепа п’ятеро дітей

Мажоритарник, "слуга народу" В’ячеслав Медяник написав заяву про складання мандату народного депутата. У Верховній Раді голосуватимуть щодо його заяви.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. Він опублікував офіційний лист про складання Медяником повноважень.

"Після голосування в Раді залишиться 400 осіб, а в Коаліції 234 особи", — написав він.

Варто зазначити, що раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Медяник має проблеми зі здоров’ям та хоче лікуватися за кордоном. Він зможе залишити територію країни на законних підставах, оскільки є батьком п’ятьох дітей. На що саме хворий Медяник і де він збирається лікуватися не уточнювалося.

Наразі Медяник є головою підкомітету з питань законодавства про адміністративні правопорушення та охоронну та детективну діяльність Верховної Ради. Він став депутатом у 2019 році. Його обрали від 27 округів Дніпра. До цього він займався будівельним бізнесом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Верховній Раді загрожує криза. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про бажання вийти з партії одразу у 17 депутатів. Але їх не відпускають. Інакше парламент не зможе працювати. У Раді вже є історично мінімальна кількість нардепів.

Пізніше своєю думкою щодо цього поділився Микола Тищенко. Екс-"слуга" назвав зрадниками депутатів, які хочуть скласти мандат.