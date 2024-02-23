Кто из депутатов Рады самый богатый: в топ-10 Порошенко, Тимошенко, кто еще

На десятерых имеют почти $0,5 млрд.

Только 10 депутатов Верховной рады вместе имеют более $475,2 млн денежных активов. Одним из самых богатых оказался Петр Порошенко, у которого $406,8 млн.

Об этом свидетельствует рейтинг NV самых богатых народных избранников с учетом состояния, которое они задекларировали за 2022 год. Издание выбрало десять депутатов ВР, которые имели крупнейшие денежные активы, не считая акции, облигации или корпоративные права.

№1: Петр Порошенко, фракция Евросолидарность

Топ-10 самых богатых депутатов

Согласно декларации 2022 г. его денежные активы составляли $406,8 млн.

Известно, что на банковских счетах Порошенко держал $10,9 млн, 9 млн евро, 233,7 тыс. британских фунтов и 270,3 тыс. грн. Наличными хранил $59,9 млн и 316,6 млн грн. Также у бывшего президента было почти 8,2 млн грн взносов в кредитные союзы и т.д. Еще он одолжил 1,1 млн грн постороннему лицу.

№2: Вадим Столар, представитель группы Восстановление Украины

Известно, что он задекларировал в 2022 году $27,7 млн денежных активов. Из них в банке Столар держал $3,5 млн, 969,9 тыс. евро, 1,9 млн эмиратских дирхамов и 8,9 тыс. грн. Он ссудил $9,4 млн, 3,5 млн евро и 69,7 млн грн другим лицам.

№3: Дмитрий Исаенко, член депутатской группы Восстановление Украины

Бывший чиновник-строитель Минобороны задекларировал за 2022 год $11,28 млн. Заметим, что его НАБУ подозревает в попытке завладения земельным участком площадью 8 га в Киеве.

№4: Степан Ивахов, член группы За будущее

Как совладелец холдинговой компании "Континиум" и сети автозаправок "WOG", он задекларировал за 2022 год $10,4 млн.

№5: Александр Герега, член депутатской группы За будущее

Согласно декларации 2022 года он и его жена Галина имеют $9,7 млн денежных активов. Напомним, что супруги являются владельцами "Эпицентра".

№6: Виталий Борт, представитель запрещенной ОПЗЖ

Он имеет $8,96 млн денежных активов, часть из которых также задекларирована и на жену.

№7: Григорий Суркис, депутат от запрещенной ОПЗЖ

Скандальный нардеп задекларировал за 2022 год почти $7,8 млн денежных активов. Из которых он одолжил своему брату Игорю Суркису 123,5 млн грн.

№8: Александр Сова, фракция партии Слуга народа

Он владелец ювелирного бренда "SOVA", и в 2022 году задекларировал почти $5,2 млн денежного состояния.

№9: Юлия Тимошенко, лидер фракции Батькивщина

Она указала в декларации 2022, что имеет $5 млн денежных активов, $4 млн из которых ссудила своей дочери Евгении.

№10: Олег Семинский, депутат от Слуги народа

Бывший председатель правления Нафтогаздобычи задекларировал за 2022 год суммарно $4,1 млн денежных активов.

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