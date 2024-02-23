Лидер демократов в Сенате США приехал в Украину: у него важная цель

По мнению Шумера, колебание Конгресса по поддержке Украины делает российского диктатора Владимира Путина счастливым

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер прибыл в Украину. Сейчас он находится во Львове. Американский политик намерен убедить президента Владимира Зеленского и других украинских чиновников в том, что Конгресс все же предоставит стране пакет помощи на 60 млрд долларов.

Об этом сообщает Associated Press. Агентство назвало этот визит неожиданным.

В интервью перед поездкой в Украину Шумер заявил, что намерен убедить украинских чиновников в том, что "мы выиграем эту битву и Америка вас не бросит".

Как пишет NYT, своей поездкой Шумер намерен показать республиканцам, как отсутствие помощи от США повлияло на Украину на поле боя. В его планах — встреча с Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Ранее Шумер заявил, что колебание Конгресса по поддержке Украины делает российского диктатора Владимира Путина счастливым. Он призвал спикера Майка Джонсона и республиканцев в Палате представителей принять законопроект о помощи союзникам.

Тем временем Президент Зеленский заявил, что задержки в помощи со стороны США и других западных стран создают возможность для России добиться успехов на поле боя. У украинских сил обороны заканчиваются боеприпасы и вооружение.

Напомним, что на прошлой неделе Сенат принял пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. Но спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон еще не поставил пакет на голосование. Он распустил Палату представителей на каникулы до конца февраля, проигнорировав необходимость проголосовать за принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине.

Ранее "Телеграф" сообщил, что американский президент Джо Байден жестко высказался по поводу затягивания выделения помощи Украине. Он отметил, что если Конгресс США не поддержит выделение дополнительного финансирования для Украины, то это может иметь тяжелые последствия.