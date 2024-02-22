Чаще всего их используют именно республиканцы США

Нападая на Украину Россия имела пристрастное отношение, которое не оказались правдой. Ведь диктатор страны-агрессора считал, что Украина слабое и "ненастоящее" государство, что Запад слишком разделен, чтобы как-то отреагировать на вторжение.

Эти мифы разбили в первый год войны, но появились новые. Они, по данным издания "Politico", мешают Западу помогать Украине на полную.

Издание отмечает, что эти мифы не просто предвзятое отношение или ошибочное восприятие ситуации. Ведь они играют роль рычагов и влияют на принятие важных военных стратегических решений.

По мнению корреспондентов, следующие четыре мифа созданы Россией, и в них больше всего верят республиканцы США.

Украина не может победить. Это мнение существует даже несмотря на то, что страна вернула огромные территории, захваченные Россией, начиная с февраля 2022 года. Издание акцентирует, что прогресс в войне со стороны Украины в 2023 году был бы значительно лучше, если бы она получала нужное количество помощи вовремя. Настало время для перемирия. Этот нарратив существует, и уже укореняется в общественное мнение Запада, даже вопреки действию России на поле боя. Ведь враг казнит раненых украинских военнопленных в Авдеевке, продолжает бомбардировки и убийства украинских мирных жителей. Издание считает, что все уступки Путин воспримет как сигнал, что можно нападать на соседей и забирать их территории. Украина безнадежно коррумпирована страна, возглавляемая неонацистами. Politico отмечает, что коррупция в Украине не является новым и уникальным явлением, но борьба с ней с началом войны только усилилась. Что касается неонацистов, то у этого нарратива нет фактического подкрепления, ведь президентом Украины является еврей, а до этого был премьер-министр еврей (Владимир Гройсман). Украина неправильный приоритет для Запада. Ведь Китай бросает серьезный вызов США и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Тайване. Однако издание акцентирует, что Китай, несмотря на свои угрозы и величие, еще не нападал на соседнюю страну. А Россия это делала и в Грузии в 2008 году, и в Украине в 2014 году.

Издание отмечает, что вторжение президента России Владимира Путина уже привело к наибольшему кризису безопасности на европейском континенте со времен Второй мировой войны.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне на фронте могут пойти ва-банк.