Генерал Лисовый подал ходатайство о взятии Пашинского на поруки

Генерал напомнил о роли Пашинского в обеспечении ВСУ оружием

На заседании Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому генерал-майор Иван Лисовый подал ходатайство о взятии на личное поручение Сергея Пашинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

"Я Сергея Владимировича (Пашинского. — Ред.) знаю с 2015 года, ... я восстанавливал ракетные войска Украины. Мне приходилось с ним встречаться не один раз, в частности на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне. Хочу вас заверить, что это тот человек, который своими действиями преследует только одно — как уберечь государство...", — сказал во время заседания суда Лисовый.

Он также напомнил о роли Пашинского в обеспечении украинской армии оружием.

В частности, Лесной также подробно рассказал о применении САУ "Богдана" и роли Пашинского в этом процессе.

"Я поручусь за него, потому что знаю этого человека, что он думает за Украину, как будет Украина защищаться, как будет жить. Я не боюсь дать свое слово, чтобы поддержать, чтобы его (Пашинского. — Ред) не держать под стражей", — резюмировал Лесной.

Иван Лисовый — военнослужащий, генерал, в 2014 году, имея за плечами огромный опыт службы в войсках, добровольно помогал формировать боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы и как волонтер помогал армии.

"В 2004 году я вышел на пенсию с должности начальника ракетных войск и артиллерии Северного ОК, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, — отмечал во время интервью Иван Лисовый. — Однако когда началась война (в 2014 году. — Ред.), обратился к руководству Вооруженных Сил Украины предоставить возможность вернуться в армию. Готов был защищать Родину на любой должности. Вот и получил возможность участвовать в расконсервировании, восстановлении, обслуживании и ремонте снятого с хранения артиллерийского вооружения. При моем участии введено в строй 6 тысяч артиллерийских систем. За это получил очередное звание генерал-майора и был назначен начальником ракетных войск и артиллерии управления войск береговой обороны командования ВМС ВСУ".