Полеты будут, но: в правительстве назвали главное требование об открытии воздушного пространства Украины

Надо, чтобы подтвердили наш алгоритм действий

Власти Украины подают заявки в Европейские и Американские регуляторы безопасности для подтверждения плана по открытию воздушного пространства. Но даты полетов пока не называют.

Об этом сообщил Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на форме "Украина. год 2024". Он отметил, что наша страна консультируется с Американскими и Европейскими регуляторами.

"Сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас, именно в эти недели мы подаем официальные заявления оценку рисков соответствующим регуляторам", — отметил министр.

При этом сроки открытия не называют, обращаясь к сверхвысокой сложности вопроса обеспечения безопасности.

"Нам важно, чтобы Американские и Европейские регуляторы подтвердили наш алгоритм действий", — добавил Кубраков.

Что известно об открытии воздушного пространства

Напомним, что первые полеты из украинских аэропортов могут возобновиться уже к концу 2024 года. Этот вариант реальный с высокой вероятностью, но придется сделать много работы, чтобы он стал реальностью.

Об этом сказал генеральный директор Международного совета аэропортов Европы (ACI EUROPE) Оливье Янковец в интервью. Он отметил, что ситуация с безопасностью полетов в Украине выглядит очень странно.

"Несмотря на военные риски Украина не останавливает поезда, а они очень медленные в отличие от самолетов. Однако все почему-то решили, что авиация более опасна. Это не совсем правильно с точки зрения оценки рисков. Тем более, что есть технологии, как совершить полеты даже в нынешних условиях безопасны", – сказал он.

Янковец отметил, что Украине придется хорошо прикрыть аэропорты системами противовоздушной обороны и решить вопросы со страховыми компаниями, страхующими риски полетов. Все это должно происходить в координации с Европейским Союзом – прежде всего с Европейским агентством по безопасности полетов.

Ранее "Телеграф" писал, что в СНБО назвали основные моменты открытия аэропортов. Сначала Украине нужно закрыть небо, чтобы обезопасить гражданские самолеты от российских атак