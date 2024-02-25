Польоти будуть, але: в уряді назвали головну вимогу щодо відкриття повітряного простору України

Треба, щоб підтвердили наш алгоритм дій

Влада України подає заявки до Європейських та Американських безпекових регуляторів для підтвердження плану щодо відкриття повітряного простору. Але чіткої дати польотів поки не називають.

Про це повідомив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на формі "Україна. рік 2024". Він зазначив, що наша країна веде консультації з Американськими та Європейськими регуляторами.

"Складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз, саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви оцінку ризиків до відповідних регуляторів", зазначив міністр.

При цьому, терміни відкриття не називають, звертаючись до надвисокої складності питання гарантування безпеки.

"Нам важливо щоб Американські та Європейські регулятори підтвердили наш алгоритм дій", — додав Кубраков.

Що відомо про відкриття повітряного простору

Нагадаємо, що перші польоти з українських аеропортів можуть відновитися вже до кінця 2024 року. Цей варіант є реальним з високою ймовірністю, але доведеться зробити багато роботи, щоб він став реальністю.

Про це сказав генеральний директор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI EUROPE) Олів'є Янковець в інтерв'ю. Він зазначив, що ситуація з безпечністю польотів в Україні виглядає дуже дивно.

"Попри військові ризики Україна не зупиняє потяги, а вони є дуже повільними на відміну від літаків. Проте всі чомусь вирішили, що авіація більш небезпечна. Це не зовсім правильно з погляду оцінки ризиків. Тим більше, що є технології, як зробити польоти навіть в нинішніх умовах безпечними", – сказав він.

Янковець зазначив, що Україні доведеться добре прикрити аеропорти системами протиповітряної оборони та вирішити питання зі страховими компаніями, які страхують ризики польотів. Все це має відбуватися у координації з Європейським Союзом – насамперед з Європейським агентством з безпеки польотів.

Раніше "Телеграф" писав, що у РНБО назвали основні моменти щодо відкриття аеропортів. Спершу Україні потрібно закрити небо, щоб убезпечити цивільні літаки від російських атак