Большая пресс-конфенренция президента Зеленского: трансляция (видео)

Глава Украинского государства дал пресс-конференцию

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 25 февраля, провел в Киеве большую пресс-конференцию для СМИ.

"Телеграф" проводил текстовую онлайн-трансляцию мероприятия:

18:52 Пресс-конференция завершилась.

18:50 10 Patriot смогли бы кардинально изменить ситуацию на театре боевых действий, — Зеленский.

18:48 Нам будет сложно в марте-апреле. Россия будет готовить контрнаступление в начале лета или в конце мая, — Зеленский.

18:45 Украина не ведет переговоров с западными партнерами о применении их войск на территории страны, — Зеленский.

18:41 За линии обороны на фронте будут отвечать главнокомандующий ВСУ и министр обороны. Сейчас проводят аудит, — Зеленский.

18:38 Из обещанного миллиона боеприпасов от ЕС доставлено в Украину только 30%, — Зеленский

18:35 Резервы не были подготовлены нормально, мы должны признавать свои слабые места, – Зеленский о проблемах, которые выявил аудит Минобороны.

"Резервы, тероборона, что там происходит в ДФТГ. В целом картина должна быть после 2-х лет: что в кабинетах, сколько людей было мобилизовано, какой процент из них был на фронте", — сказал он.

18:33 Румынский журналист спросил у Зеленского, предоставит ли Украина военную помощь Молдове, если Приднестровье объявит о вхождении в РФ.

Президент ответил, что "не уверен", что Приднестровье имеет такие планы. Он добавил, что Молдова не обращалась к Украине за помощью по этому вопросу.

18:24 Зеленский о возможном новом контрнаступлении: "Есть план, четкий, детали не могу сказать, не имею на это права, этот план связан со сменой руководства, планов будет готовиться несколько из-за утечки информации".

18:20 "У нас был кулак для контрнаступления. До сих пор из того кулака четыре бригады — "голые", заявил Зеленский, говоря о задержках с поставками техники от союзников и партнеров.

18:14 Разговоры о нелегитимности президента Украины после мая 2024 года является программой Российской Федерации, считает Зеленский.

18:10 Этот год – переломный. От этого года будет зависеть формат окончания войны, — Зеленский

18:05 Стоимость артиллерийских снарядов в мире из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину выросла в пять раз, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Из-за войны в Украине даже обычный артиллерийский снаряд, который стоил полторы тысячи долларов в начале войны, мы сегодня видим некоторые контракты, где люди предлагают от 4 до 8 тысяч. Вот тебе и война. Кому война, а кому большой бизнес", — отметил глава государства.

По его словам, это чисто коммерческий интерес — есть деньги и есть определенное количество снарядов. И Украина сейчас борется за каждый боеприпас.

18:00 Зеленский высказался об изменениях в правительстве: я думаю, что показателем будет понимание того, что у нас будет весной.

"У нас есть этот разговор с премьером. Он базируется исключительно на дефиците денег. Если дефицит будет продолжаться, мы будем делать все, чтобы инфраструктура, и это не только о Кабмине, чтобы инфраструктура нашего государства уменьшилась. Есть такой формат, мы до его подготовлены. Уменьшение количества министерств, министров. Я думаю, что показателем будет понимание того, что будем иметь весной. Месяц-два и будем понимать", — подчеркнул Зеленский.

17:55 Зеленского спросили, поднимет ли он трубку, ели ему вдруг ночью позвонит Путин. "Как он мне позвонит, у него нет мобильника, а у меня нет телеграфа 1917 года", — сначала отшутился президент, а потом добавил, что не верит в то, что Путин ему позвонит.

17:51 "Наши планы по контрнаступлению осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как началось контрнаступление… Поэтому, чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее мы победим", — Зеленский.

17:48 Президент Зеленский о законопроекте о дополнительной мобилизации: "Там подали три тысячи поправок к законопроекту. Пусть депутаты работают, а затем отвечают стране, что будет дальше".

17:45 Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в Париже на саммите Нормандской четверки в 2019 году.

По его словам, у них была "долгая беседа", на которой "долго говорили, торговались" по поводу Минских соглашений. Зеленский говорил, что их нельзя выполнить, также он заявлял о трудностях с разведением войск.

Путин, по его словам, "требовал прекращения огня". Зеленский согласился, "но вы видели, как это сработало".

17:38 Решение о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне зависит от США и Германии, заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

"Если нас не пригласят, то не пригласят", — добавил президент.

17:33 В войне всего погибло 31 тысячи украинских военных, россиян — 180 тысяч — Зеленский.

17:22 Зеленский заявил, что сейчас Украина имеет оружие "1 к 6" в пользу РФ. Нужно хотя бы 1 к 3, тогда ВСУ смогут снова наступать.

Он добавил, что "давление на фронте очень сильное".

17:20 Зеленский заявил, что разблокировка американской помощи в Конгрессе нужна Украине "в течение одного месяца".

Так он ответил на вопрос CNN, ждет ли он позитивных решений по возобновлению поставок оружия от США.

17:18 Зеленский считает, что премьеры Украины и Польши найдут решение проблемы ситуации по блокированию границы.

"Если решения не найдется, Украина будет защищать наш бизнес", — добавил он.

17:13 "Нахожусь в позитиве он недавнего ответа партнеров" — Зеленский на вопрос журналистов о возможности предоставления Украине ракет ATACMS на 300 км.

17:12 Зеленский заявил, что вскоре состоится ожидаемый визит в Украину президента Франции Эмманюэля Макрона. Он добавил, что президент Франции расскажет о военной помощи Украине, когда приедет в Киев.

17:09 Украине нужна сильная армия, что будет гарантией безопасности страны до тех пор, пока она не вступит в НАТО

17:00 "А можно говорить с глухим человеком? Или человеком, который убивает своих оппонентов?" Так ответил Зеленский на вопрос о том, не пора ли начать переговоры с РФ.

16:55 Президенту задали вопрос касательно участия РФ в мирных переговорах по Украине:

"Мы предложим площадку, где он сможет заявить, что война — это была его ошибка. Должна быть справедливость в этом вопросе";

"Мы не хотим, чтобы нам навязывали форматы и формулы мира, инициатива может идти только от Украины".

Как сообщалось, ранее во время форума "Украина. Год 2024" руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россию могут пригласить на второй саммит мира для реализации "Формулы мира" президента Владимира Зеленского.