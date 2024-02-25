Велика пресконференція президента Зеленського: трансляція (відео)

Глава Української держави дав пресконференцію

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 25 лютого, провів у Києві велику пресконференцію для ЗМІ.

"Телеграф" проводив текстову онлайн-трансляцію заходу:

18:52 Пресконференція завершилася.

18: 50 10 Patriot змогли б кардинально змінити ситуацію на театрі бойових дій, — Зеленський.

18:48 Нам буде складно у березні-квітні. Росія готуватиме контрнаступ на початку літа або наприкінці травня, — Зеленський.

18:45 Україна не веде переговорів із західними партнерами щодо застосування їхніх військ на території країни, – Зеленський.

18:41 За лінії оборони на фронті відповідатимуть головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони. Зараз проводять аудит, — Зеленський.

18:38 З обіцяного мільйона боєприпасів від ЄС доставлено в Україну лише 30%, — Зеленський

18:35 Резерви не були підготовлені нормально, ми повинні визнавати свої слабкі місця, — Зеленський про проблеми, які виявив аудит Міноборони.

"Резерви, тероборона, що там відбувається в ДФТГ. В цілому картина повинна бути після 2-х років: що в кабінетах, скільки людей було мобілізовано, який відсоток із них був на фронті", — сказав він.

18:33 Румунський журналіст запитав Зеленського, чи надасть Україна військову допомогу Молдові, якщо Придністров'я оголосить про входження до РФ.

Президент відповів, що "не впевнений", що Придністров'я має такі плани. Він додав, що Молдова не зверталася до України по допомогу з цього питання.ї

18:24 Зеленський про можливий новий контрнаступ: "Є план, чіткий, деталі не можу сказати, не маю на це право, цей план повʼязаний зі зміною керівництва, планів буде готуватись кілька через витік інформації".

18:20 "У нас був кулак для контрнаступу. Досі з того кулака чотири бригади — "голі", заявив Зеленський, говорячи про затримки з постачанням техніки від союзників та партнерів.

18:14 Розмови щодо нелегітимності президента України після травня 2024 року є програмою Російської Федерації, вважає Володимир Зеленський.

18:10 Цей рік — переломний. Від цього року залежатиме формат закінчення війни, — Зеленський

18:05 Вартість артилерійських снарядів у світі через повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну зросла вп'ятеро, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Через війну в Україні навіть звичайний артилерійський снаряд, який коштував півтори тисячі доларів на початку війни, ми сьогодні бачимо деякі контракти, де люди пропонують від 4 до 8 тисяч. Ось тобі й війна. Кому війна, а кому великий бізнес", — наголосив глава держави.

За його словами, це суто комерційний інтерес — є гроші та є певна кількість снарядів. І Україна зараз бореться за кожний боєприпас.

18:00 Зеленський висловився про зміни в уряді: я думаю, що показником буде розуміння того, що будемо мати на весні.

"У нас є ця розмова з прем'єром. Вона базується виключно на дефіциті грошей. Якщо дефіцит буде продовжуватися, ми будемо робити все, щоб інфраструктура, і це не тільки про Кабмін, щоб інфраструктура нашої держави зменшилась. Є такий формат, ми до нього підготовлені. Зменшення кількості міністерств, міністрів. Я думаю, що показником буде розуміння того, що будемо мати на весні. Місяць-два і будемо розуміти", — наголосив Зеленський.

17:55 Зеленського запитали, чи підніме він слухавку, якщо раптом йому вночі зателефонує Путін. "Як він мені зателефонує, у нього немає мобільника, а у мене немає телеграфу 1917 року", — спочатку выджартувався президент, а потім додав, що не вірить у те, що Путін йому зателефонує.

17:51 "Наші плани щодо контрнаступу восени минулого року були на столі Кремля до того як почався контрнаступ… Тому чим менше людей знає наші плани, тим швидше ми переможемо", — Зеленський.

17:48 Президент Зеленський про законопроєкт щодо додаткової мобілізації: "Там подали три тисячі поправок до законопроєкту. Нехай депутати працюють, а потім відповідають країні, що буде далі".

17:45 Зеленський розповів про особисту зустріч із Путіним у Парижі на саміті Нормандської четвірки у 2019 році.

За його словами, вони мали "довгу бесіду", на якій "довго говорили, торгувалися" з приводу Мінських угод. Зеленський говорив, що їх не можна виконати, також він заявляв про труднощі з розведенням військ.

Путін, за його словами, "вимагав припинення вогню". Зеленський погодився, "але ви бачили, як це спрацювало".

17:38 Рішення про запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні залежить від США та Німеччини, заявив Зеленський на прес-конференції у Києві.

"Якщо нас не запросять, то не запросять", — додав президент.

17:33 У війні загинуло 31 тисяча українських військових, росіян – 180 тисяч — Зеленський.

17:22 Зеленський заявив, що зараз Україна має зброю "1 до 6" на користь РФ. Потрібно хоча б 1 до 3, тоді ЗСУ зможуть знову наступати.

Він додав, що "тиск на фронті дуже сильний".

17:20 Зеленський заявив, що розблокування американської допомоги в Конгресі потрібне Україні "протягом одного місяця".

Так він відповів на запитання CNN, чи чекає він на позитивні рішення щодо відновлення постачання зброї від США.

17:18 Зеленський вважає, що прем'єри України і Польщі знайдуть вирішення проблеми ситуації з блокування кордону.

"Якщо вирішення не знайдеться, то Україна буде захищати наш бізнес", — додав він.

17:13 "Знаходжусь в позитиві він нещодавної відповіді партнерів" – Зеленський на питання журналістів про можливість надання Україні ракет ATACMS на 300 км

17:12 Зеленський заявив, що невдовзі відбудеться очікуваний візит в Україну президента Франції Емманюеля Макрона. Він додав, що президент Франції розповість про військову допомогу Україні, коли приїде до Києва.

17:09 Україні потрібна сильна армія, що буде гарантією безпеки країни доти, доки вона не вступить до НАТО

17:00 "А можна говорити з глухою людиною? Чи людиною, яка вбиває своїх опонентів?" Так відповів Зеленський на запитання про те, чи не час розпочати переговори з РФ.

16:55 Президенту поставили питання щодо участі РФ у мирних переговорах щодо України:

"Ми запропонуємо майданчик, де він зможе заявити, що війна — це була його помилка. Має бути справедливість у цьому питанні";

"Ми не хочемо, щоб нам нав'язували формати та формули миру, ініціатива може йти лише від України".

Як повідомлялося, раніше під час форуму "Україна. Рік 2024" керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росію можуть запросити на другий саміт світу для реалізації "Формули миру" президента Володимира Зеленського.