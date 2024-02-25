"Звучит не очень весело": Зеленский ответил на вопрос о собственной "нелегитимности" после мая 2024 года

Украинский лидер объяснил, откуда "растут ноги" в подобных вопросах

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля заявил, что у западных и украинских политиков нет вопросов, касающихся легитимности его как главы государства. Это российский нарратив, который пытается продвинуть вражеская пропаганда.

Те украинские политики, которые ее поддерживают, занимают предательскую позицию. Так Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистки о том, что бы он ответил политикам, являющимся сторонниками нелегитимности его как президента с мая 2024 года, заданный в рамках пресс-конференции после форума "Украина. Год 2024".

Зеленский ответил на вопрос о его легитимности

"О легитимности. Это не мнение западных политиков, партнеров или кого-то внутри Украины. Это нарратив и программа Российской Федерации. Соответствующие документы все разведки "Семерки" [стран "Группы семи"] имеют. Для всех это, в принципе, понятно, что это программа россиян. Все против этого, абсолютно все. Будет здесь Эммануэль Макрон [президент Франции], ближайший из "Семерки", можете ему задать вопрос, он ответит. Мало того, что звучит не очень весело, то мне некоторые из них говорят фамилии тех, кто у нас внутри поднимает этот нарратив. Плохая идея. Я к этому отношусь как к предательской позиции в Украине", ― сказал Зеленский.

Он отметил, что все необходимые документы, подтверждающие наличие плана по продвижению этого нарратива, есть. Также они имеются у некоторых западных журналистов.

Ранее "Телеграф" сообщал, каково соотношение сил ВСУ и российской армии. На этот вопрос ответил Зеленский.